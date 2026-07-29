APOSENTADORIA?
Neymar fala sobre futuro no futebol e fim de ciclo: “Não quero mais”
Camisa 10 do Santos afirmou que acredita ter encerrado seu ciclo
Neymar abordou o futuro no futebol após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, da Venezuela, por 4 x 2, na terça-feira, 28, na Vila Belmiro. Ele falou sobre um possível retorno à Seleção Brasileira.
O camisa 10 afirmou que acredita ter encerrado seu ciclo com a camisa verde e amarela e indicou que não pretende voltar a defender a equipe nacional.
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“Agradeço (ao Lucas Moura, que disse torcer para Neymar jogar Copa de 2030), mas não vai ter, não. Meu momento na Seleção Brasileira acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz”, iniciou Neymar, em zona mista.
O atleta completou: “Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais”.
A Copa do Mundo de 2026 provavelmente encerra o ciclo de Neymar na Seleção. Ele enfrentou uma lesão na panturrilha durante o torneio, mas se recuperou e ficou como opção no banco de reservas. Ele atuou em duas partidas e fez 1 gol.