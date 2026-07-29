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Neymar fala sobre futuro no futebol e fim de ciclo: “Não quero mais”

Camisa 10 do Santos afirmou que acredita ter encerrado seu ciclo

Edvaldo Sales
Por
Camisa 10 do Santos afirmou que acredita ter encerrado seu ciclo
Camisa 10 do Santos afirmou que acredita ter encerrado seu ciclo - Foto: Jewel Samad | AFP

Neymar abordou o futuro no futebol após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, da Venezuela, por 4 x 2, na terça-feira, 28, na Vila Belmiro. Ele falou sobre um possível retorno à Seleção Brasileira.

O camisa 10 afirmou que acredita ter encerrado seu ciclo com a camisa verde e amarela e indicou que não pretende voltar a defender a equipe nacional.

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“Agradeço (ao Lucas Moura, que disse torcer para Neymar jogar Copa de 2030), mas não vai ter, não. Meu momento na Seleção Brasileira acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz”, iniciou Neymar, em zona mista.

O atleta completou: “Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais”.

A Copa do Mundo de 2026 provavelmente encerra o ciclo de Neymar na Seleção. Ele enfrentou uma lesão na panturrilha durante o torneio, mas se recuperou e ficou como opção no banco de reservas. Ele atuou em duas partidas e fez 1 gol.

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