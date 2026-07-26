Neymar rebate acusações sobre confusão com jovens no vestiário e faz alerta

O meia-atacante Neymar Jr. se manifestou sobre uma informação divulgada pela mídia esportiva envolvendo uma suposta postura sua com jogadores mais jovens do Santos. A atitude do camisa 10 teria acontecido durante o intervalo da partida contra a Chapecoense, realizada no sábado, 25, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o ge, Neymar teria cobrado de forma dura o meio-campista Gabriel Bontempo e o zagueiro João Ananias, com críticas efusivas. Relatos apontam que o comportamento com os atletas da base teria ultrapassado o padrão considerado comum nos bastidores do futebol.

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Segundo a publicação, o jogador da Seleção Brasileira teria xingado Bontempo de "bost*" e ironizado o jogador ao mencionar que ele disputaria a Série B na temporada seguinte junto com a Chapecoense, lanterna do Brasileirão.

Já as críticas a João Ananias também teriam sido consideradas pesadas, incluindo questionamentos sobre sua capacidade técnica após um gol contra marcado no segundo tempo.

Neymar rechaça informação

Diante da repercussão, Neymar se pronunciou através do seu perfil na rede social Instagram. Ele negou as acusações e afastou qualquer ideia de desrespeito aos mais jovens do elenco.

“Olá, rapaziada. Bom domingo a todos. Não é o domingo que a gente queria, mas é isso, levantar a cabeça e seguir trabalhando”, iniciou.

“Outra coisa, estou vendo que tá saindo algumas coisas sobre que eu cobrei os jovens dentro do vestiário. Totalmente mentira. Quem passou isso, por favor, não faça isso. Não faça isso, não minta. Não minta, pode perguntar pra quem estava dentro do vestiário. É uma cobrança para o time. Conversamos, eu, o Lucas, o Arão, o Gabi, todos falamos ali. O Brazão”, acrescentou.

Neymar diz que conversa incluiu todos

O craque reforçou que a conversa foi geral, envolvendo todo o grupo, e criticou a disseminação de boatos.

“E a gente se cobrou, obviamente. Porque a gente é competitivo, a gente quer ganhar. A gente quer vencer. Mas não teve nenhuma cobrança com os jovens, não. Isso eu não vou aceitar. A partir de agora, eu não vou aceitar essas mentiras que vocês vão ficar soltando na internet, não”, afirmou.

“E outra coisa, se tiver que cobrar dentro do vestiário um ou outro, independente de quem que seja, é normal do futebol, é normal de um grupo que quer vencer. Vocês que tão fazendo essas matérias mal-intencionadas e mentirosas não sabem de nada. Não sabem o que é futebol e não participam, e nunca participaram de um elenco”, finalizou.