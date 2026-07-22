Após polêmica com pôquer, Neymar dispara: "A vida é uma piada"

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Neymar Jr. virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 22, após aparecer participando de um torneio de pôquer em São Paulo. O atacante do Santos publicou imagens do evento e recebeu críticas por disputar a competição de cartas um dia depois de ter sido preservado de uma partida da equipe paulista.

Nas fotos divulgadas pelo camisa 10, Neymar aparece sorrindo durante o torneio. Em meio à repercussão negativa, o jogador respondeu aos comentários com uma publicação acompanhada da legenda: “A vida é uma piada”.

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Veja:

O atacante participou do BSOP Invitational, torneio organizado pelo Brazilian Series of Poker (BSOP). Neymar foi um dos convidados pela organização para disputar a competição, que reúne participantes convidados e jogadores profissionais da modalidade.





No formato do evento, cada convidado tem direito a indicar um jogador profissional de pôquer para participar do torneio ao seu lado.





Apesar de ter sido chamado pela organização, Neymar Jr. precisou desembolsar cerca de R$ 25 mil para disputar a competição e tentar conquistar o título.