Brasil vence Japão de virada e vai à semi da Liga das Nações de Vôlei

O Brasil está cada vez mais perto do topo do mundo - a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei está na semifinal da Liga das Nações. Nesta quarta-feira, 22, o time comandado por Zé Roberto Guimarães venceu o Japão de virada por 3 sets a 1, em Macau, na China, e garantiu vaga entre as quatro melhores equipes da competição.



As parciais foram de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20. Depois de sair atrás no placar, o Brasil se recuperou com grande atuação ofensiva de Ana Cristina, destaque da partida com 29 pontos, e confirmou a classificação.

Japão sai na frente

O Brasil começou bem a partida e chegou a abrir vantagem no primeiro set, mas não conseguiu sustentar o ritmo até o fim da parcial. O Japão reagiu com boas passagens ofensivas da capitã Ishikawa e pressionou a recepção brasileira com os saques de Seki.

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A Seleção teve chances de fechar o set, mas viu as japonesas crescerem nos pontos decisivos. Com mais eficiência na reta final, o Japão venceu por 26 a 24 e largou em vantagem no confronto.

Brasil e Japão nas quartas de final da VNL - Foto: Divulgação I VNL

Ana Cristina lidera reação brasileira

A resposta do Brasil, no entanto, veio no segundo set. Com Ana Cristina e Júlia Bergmann assumindo o protagonismo no ataque, a equipe brasileira passou a agredir mais a defesa japonesa e encontrou melhor equilíbrio entre saque, bloqueio e virada de bola.

A dupla combinou 14 pontos na parcial, e o Brasil fechou o set em 25 a 22, empatando a partida e retomando o controle emocional do jogo.

Brasil e Japão nas quartas de final da VNL - Foto: Divulgação I VNL

Brasil atropela no terceiro set

Depois do empate, a Seleção cresceu de vez. No terceiro set, o Brasil dominou o Japão do início ao fim, impôs intensidade no ataque e não deu chances para a equipe asiática.

Com maior volume ofensivo e menos erros, o time de Zé Roberto venceu por 25 a 16 e virou o placar. A parcial foi a mais tranquila da partida para as brasileiras.

Brasil e Japão nas quartas de final da VNL - Foto: Divulgação I VNL

Bloqueio decide no quarto set

O quarto set foi mais equilibrado, mas o Brasil mostrou força nos momentos decisivos, e o bloqueio brasileiro passou a fazer diferença, enquanto o Japão cometeu erros importantes de ataque na reta final.

Com Ana Cristina novamente decisiva e a equipe mais segura nos fundamentos, a Seleção fechou a parcial em 25 a 20 e confirmou a vitória por 3 sets a 1.

Brasil encara a Itália na semifinal

Com a classificação, o Brasil enfrentará a Itália na semifinal da VNL Feminina. O jogo será disputado no sábado, 25, ainda com horário a definir.

As italianas avançaram depois de vencer a Holanda por 3 sets a 0 e encontram o Brasil no confronto que colocará frente a frente as duas líderes do ranking mundial feminino.