Clube baiano fundado como SAF há 5 anos chega à Série A pela 1ª vez

A Série A do Campeonato Baiano vai contar com a presença de um participante inédito na próxima temporada: o SSA FC. Fundado em 2021 apoiado na filosofia de desenvolver jovens atletas nas divisões de base, o clube estreou no profissional em 2024, e se prepara para disputar a elite do futebol baiano pela primeira vez em seu sexto ano de fundação.

Duas tentativas antes do sucesso

O SSA FC bateu na trave na busca pelo acesso à Primeira Divisão do estadual no seu ano de estreia, terminando a 1ª fase na 5ª colocação, com dois pontos a menos em relação ao 4º colocado. Foi na terceira participação na Série B, portanto, que a equipe conseguiu a vaga na elite da Bahia.

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Apostando na mesma comissão técnica desde o começo do clube, que avançou do sub-17 até o profissional, o SSA terminou na 2ª colocação da fase de liga da Segundona do Baianão nesta temporada, eliminou o Barreiras na semifinal e, enfim, conseguiu o acesso.

Comandado pelo treinador Fernando Almeida, a equipe conquistou 21 pontos na 1ª fase, com sete vitórias e apenas duas derrotas, e avançou à grande final depois de bater o Barreiras por 4 a 3 no placar agregado. O jogo da vaga na Primeirona terminou com triunfo na Arena Cajueiro por 3 a 1, depois da derrota por 2 a 1 na partida de ida.

Na busca para dar um passo a mais e conquistar o título da Série B, o Fluminense de Feira levou a melhor na decisão e venceu por 4 a 1 no placar agregado. Apesar do vice-campeonato, o principal objetivo do clube desde a estreia no futebol profissional, há dois anos atrás, foi cumprido.

Participações impulsionaram o acesso

Em entrevista concedida ao portal A TARDE, o presidente do SSA FC, Luciano Cortizo destacou o trabalho feito nas divisões de base como o foco do clube, mas destacou que as campanhas anteriores na Série B do Baianão fortaleceram a equipe em busca do acesso conquistado nesta temporada.

"O foco do SSA, a força, vem das divisões de bases. Isso aí é o DNA do clube, é focar nos atletas da divisão de base sempre, e ter o profissional para que possamos promovê-los ao cenário nacional", afirmou Luciano Cortizo.

"Realmente, no ano passado, não tivemos os resultados que esperávamos, mas no primeiro ano, com 80% de atletas oriundos de nossa divisão de bases, nós ficamos em quinto lugar. Não é um resultado ruim e foi um aprendizado para a gente. Com muitos atletas jovens, com experiência para o clube, e visto que tivemos essa dificuldade, até por causa de erros graves de arbitragem que ocorreram na temporada, mas isso acontece no futebol", completou o presidente do SSA FC.

Ao lado do Fluminense de Feira, o SSA Futebol Clube SAF vai disputar a Série A do Baianão 2027 ao lado de Bahia, Vitória, Jacuipense, Juazeirense, Jequié, Porto e Barcelona de Ilhéus.