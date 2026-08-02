Clubes fazem história no primeiro ano de SAF com acessos à 1ª divisão

O primeiro semestre de 2026 ficou marcado pelo primeiro sucesso esportivo de duas das SAFs mais recentes do país. O Paraná Clube e o Juventus da Mooca garantiram o retorno à elite de seus respectivos campeonatos estaduais logo no primeiro ano sob o novo modelo de gestão.

Apesar de trajetórias distintas, ambos alcançaram o principal objetivo traçado. Enquanto o Paraná recuperou rapidamente a vaga na primeira divisão paranaense após o rebaixamento, o Juventus colocou fim a uma espera de quase duas décadas e voltará a disputar a Série A1 do Campeonato Paulista.

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Paraná transforma acesso em primeira conquista da SAF

No Paraná Clube, o retorno à elite representa o primeiro resultado concreto da administração comandada pela NextPlay. A SAF assumiu o controle da instituição em meio a um cenário de dificuldades financeiras, com uma dívida estimada em R$ 240 milhões, e estabeleceu como prioridade recolocar o Tricolor na principal divisão estadual.

Além da campanha dentro de campo, o projeto teve como pilares a reorganização administrativa, a renegociação de passivos e a retomada da confiança do torcedor.

"Um dos aspectos mais gratificantes desse processo foi perceber a reconexão da torcida com o clube. O aumento do número de sócios, a presença nos estádios e o engajamento ao longo da campanha mostram que o torcedor voltou a acreditar no Paraná. Isso nos dá ainda mais responsabilidade para continuar trabalhando com seriedade, fortalecendo as bases do projeto e construindo um futuro sustentável para o clube", afirmou Pedro Weber, CEO da NextPlay.

Juventus encerra jejum de 19 anos fora da elite paulista

Em São Paulo, o Juventus também atingiu sua principal meta na temporada. Sob o comando da SAF administrada pela P&P Sport Management, o tradicional clube da Mooca conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista e ainda levantou o título da Série A2, encerrando um período de 19 anos distante da elite estadual.

A conquista marca apenas o primeiro passo do projeto. A nova gestão prevê investimentos da ordem de R$ 500 milhões para modernizar a infraestrutura do clube, incluindo a reforma da Rua Javari, ampliação da capacidade do estádio e implantação de um centro de formação de atletas.

"A Série A1 exige um nível de estrutura, investimento e competitividade ainda maior, e já estamos preparando o clube para isso. Existe um projeto de longo prazo para reforma da Rua Javari, ampliação de capacidade, melhorias operacionais e fortalecimento da experiência do torcedor. Queremos que o Juventus volte a ser protagonista dentro e fora de campo", destacou Claudio Fiorito, sócio da P&P Sport Management e CEO da SAF do Juventus.