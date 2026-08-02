Gigante baiano se reergue com SAF milionária e volta à Série A

Um dos clubes mais tradicionais do futebol baiano está de volta ao lugar onde sua história foi construída. Campeão da Série B do Campeonato Baiano neste domingo, 2, o Fluminense de Feira garantiu o retorno à elite estadual após cinco anos de ausência e coroou um processo de reconstrução iniciado com a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

No Estádio Joia da Princesa, o Touro do Sertão venceu o SSA FC por 2 a 0 e levantou a taça da Segunda Divisão. Mais do que um título, o acesso representa a retomada de um clube que já foi protagonista do futebol nordestino e viveu um longo período de "vacas magras".

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Um dos maiores clubes da história da Bahia

Fundado em 1º de janeiro de 1941 por jovens feirenses admiradores do Fluminense do Rio de Janeiro, o clube adotou as tradicionais cores grená, verde e branco e rapidamente se tornou a principal força do futebol da Bahia fora de Salvador. A profissionalização veio em 1954, após convite da Federação Bahiana de Futebol (FBF)..

O Fluminense conquistou o Campeonato Baiano em duas oportunidades, em 1963 e 1969, quebrando a hegemonia dos clubes de Salvador e, além das conquistas estaduais, o Touro do Sertão alcançou feitos expressivos no cenário nacional.

Foi vice-campeão da Copa do Nordeste em 2003, disputou quatro edições da Série A do Campeonato Brasileiro — a última em 1979 — e participou seis vezes da Série B nacional, tendo sua despedida da competição em 1991.

Queda e anos difíceis

Depois de décadas entre os protagonistas do futebol baiano, o clube enfrentou uma sequência de dificuldades que culminou em três rebaixamentos para a Segunda Divisão estadual, em 1998, 2013 e, mais recentemente, em 2021.

A queda mais recente marcou o início de um dos momentos mais delicados da história do Fluminense. Fora da elite, convivendo com problemas financeiros e sem perspectivas esportivas, o tradicional clube de Feira de Santana precisou buscar um novo modelo de gestão.

SAF mudou o rumo do clube

A virada começou em 2023, quando os sócios aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, a venda de 90% da SAF para a empresa feirense Core3 Tecnologia.

O acordo representou um novo capítulo para o clube. Além de assumir aproximadamente R$ 5 milhões em dívidas, a empresa se comprometeu a investir R$ 20 milhões ao longo de 20 anos.

A chegada da SAF permitiu reorganizar as finanças, fortalecer a estrutura do futebol e devolver competitividade ao elenco. Em pouco tempo, o investimento começou a dar resultado dentro de campo.

Retorno à elite

A conquista da Série B do Baianão encerra um jejum de cinco temporadas longe da Primeira Divisão. Na campanha do título, o Fluminense contou com destaques como Tiago Recife, autor de um dos gols da decisão e vice-artilheiro da competição, além de Zé Gatinha, que terminou como principal goleador da Série B.

Agora, o Touro do Sertão se prepara para reencontrar Bahia, Vitória e os demais clubes da elite no Campeonato Baiano de 2027.