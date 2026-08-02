Fluminense de Feira vence o SSA FC e conquista a Série B do Baianão

O Fluminense de Feira é campeão da Série B do Campeonato Baiano. No Estádio Joia da Princesa, o Touro do Sertão venceu o SSA FC por 2 a 0 na tarde deste domingo, 2, e garantiu o título depois de vencer por 2 a 1 no duelo de ida.

Os gols do Fluminense foram marcados por Tiago Recife, que terminou como segundo maior artilheiro da competição, e Cássio. O maior goleador da Série B foi Zé Gatinha, que também integra o elenco do Touro do Sertão.

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Apesar do vice-campeonato, o SSA FC também conseguiu o acesso à elite do futebol baiano, e, pela primeira vez em sua história, disputará a Série A. A dupla da Segunda Divisão vai estar no lugar de Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, que foram rebaixados na última edição.

O Baianão 2027 vai contar com: Bahia, Vitória, Jacuipense, Juazeirense, Jequié, Porto, Barcelona de Ilhéus, Fluminense de Feira e SSA FC. O Feira Futebol Clube e o Barreiras bateram na trave na luta pelo acesso à Primeira Divisão, foram eliminados nas semifinais, mas terão a oportunidade de tentar novamente na próxima temporada.

Touro se reergueu com SAF

Dono da maior torcida do interior da Bahia, o Fluminense de Feira não disputa a Série A do Campeonato Baiano desde 2021, mas o clube vem se reorganizando internamente desde que teve sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) vendida em 2023.

A Core3 Tecnologia adquiriu 90% da SAF do Touro do Sertão para investir, ao logo de 20 anos, R$ 20 milhões no clube. Os investidores também assumiram a dívida do Fluminense, que girava em torno de R$ 5 milhões no momento da aquisição.