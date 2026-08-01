ESPORTES
Bahia vence Fluminense de Feira e conquista octa no Baianão sub-20
O ECB podia perder por até sete gols de diferença que, ainda assim, garantiria o octacampeonato
O Esporte Clube Bahia conquistou neste sábado, 1º, o oitavo título consecutivo do Campeonato Baiano Sub-20, após uma partida de 3 a 2 para o Fluminense de Feira, no Estádio Joia da Princesa.
Na primeira partida, o Bahia goleou por 8 a 0 e fechou a final com um placar agregado de 10 a 3. No duelo de volta, Dell marcou os dois gols do esquadrão.
Com a margem construída, o Esporte Clube Bahia podia perder por até sete gols de diferença que, ainda assim, garantiria o octacampeonato consecutivo da competição estadual de base.
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Erick Pablo, Hony e Dudu balançaram as redes para o Fluminense de Feira, mas o Bahia liderou o placar.
A equipe comandada por Leonardo Galbes entrou em campo com Victor; Fernando Gabriel, Gerald, Fredi e Daniel Lima; Sidney, Pedinho e Roger; Carioca, João Andrade e Dell. Com mais uma conquista, o Bahia ampliam a dinastia do clube na principal competição estadual da categoria.