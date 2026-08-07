Clube da Série A prepara novo CT ultramoderno em SAF de R$ 3 bilhões

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O Vasco deu mais um passo no planejamento para uma possível mudança no comando da SAF. Em negociação avançada para assumir o futebol do clube a partir de 2027, Marcos Lamacchia apresentou à diretoria vascaína e ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, um projeto de modernização do CT Moacyr Barbosa, que prevê investimento de R$ 120 milhões.

A proposta foi discutida em uma reunião realizada nesta quinta-feira e prevê a ampliação da estrutura que já existe no local. A ideia é transformar o centro de treinamento em um complexo mais moderno, com instalações voltadas tanto ao futebol profissional quanto ao suporte aos atletas.

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O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Renato Malki, contratado pelo Vasco e pela equipe de Lamacchia. O profissional também participou da elaboração do novo centro de treinamento do Red Bull Bragantino, considerado uma referência pela direção vascaína.

Como será o novo CT do Vasco

De acordo com a apresentação feita na reunião, o complexo ocupará um terreno de pouco mais de 79 mil metros quadrados, com aproximadamente 17 mil metros quadrados de área construída.

A estrutura planejada terá quatro campos de futebol, três edifícios e uma recepção central. Um dos prédios será destinado às áreas de Saúde e Performance, Comunicação e setores administrativos do clube.

Outro espaço será voltado à chamada "Hotelaria", com quartos para os jogadores, auditório, refeitório e cozinha industrial. O terceiro edifício será destinado ao lazer e deverá contar com ambientes para eventos.

A construção, porém, ainda depende da obtenção de alvarás e de garantias relacionadas à Prefeitura do Rio. Vasco e representantes de Lamacchia pretendem manter reuniões periódicas com o município para avançar na documentação necessária e dar segurança jurídica ao projeto, inclusive diante de possíveis mudanças na administração municipal ou na legislação.

Investimento faz parte de acordo bilionário

A modernização do CT está inserida em um acordo de investimentos que pode superar R$ 3 bilhões caso Marcos Lamacchia assuma a SAF vascaína.

O pacote prevê diferentes frentes de investimento e obrigações financeiras. A maior parte dos recursos seria destinada ao pagamento de dívidas, cobertura do déficit de caixa e investimentos no futebol.

A projeção apresentada nas negociações é dividida da seguinte maneira:

R$ 1 bilhão para o pagamento de dívidas relacionadas à Recuperação Judicial e a débitos tributários;

para o pagamento de dívidas relacionadas à Recuperação Judicial e a débitos tributários; R$ 1,5 bilhão para cobrir o déficit de caixa projetado para os próximos cinco anos;

para cobrir o déficit de caixa projetado para os próximos cinco anos; R$ 500 milhões em aportes para o futebol profissional durante cinco anos;

em aportes para o futebol profissional durante cinco anos; R$ 120 milhões destinados à modernização do CT do futebol profissional;

destinados à modernização do CT do futebol profissional; R$ 30 milhões para o centro de treinamento das categorias de base.

A dívida bruta do Vasco é estimada em aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Já a projeção de déficit considera um cenário em que o clube mantém receitas na casa dos R$ 500 milhões anuais, enquanto as despesas chegam a cerca de R$ 800 milhões.

No caso específico do CT profissional, os R$ 120 milhões previstos no acordo poderão ser aplicados ao longo de até dez anos. A intenção é ampliar o terreno e executar gradualmente o projeto apresentado nesta quinta-feira.

Venda da SAF ainda depende de etapas

Apesar do avanço nas negociações, a transferência do controle da SAF para Lamacchia ainda não está definida. O acordo depende de uma série de etapas, incluindo a disputa no processo de Recuperação Judicial, a aprovação do negócio pela Justiça, a conclusão de auditorias e o cumprimento dos procedimentos internos do Vasco.

Outro ponto que precisa ser solucionado envolve a A-CAP, em uma negociação paralela que conta com representantes da empresa americana no Brasil e discussões em diferentes frentes, incluindo arbitragem na Fundação Getulio Vargas (FGV).

Marcos Lamacchia, filho do empresário José Lamacchia, tem negociado os termos do investimento há meses. O pai aparece como avalista da operação.

Caso todas as condições sejam cumpridas e a aquisição seja concretizada, a modernização do CT será uma das principais frentes do projeto para a nova fase da SAF do Vasco.