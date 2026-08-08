FBI descobre plano para matar Lionel Messi durante a Copa do Mundo

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Lionel Messi esteve entre os principais alvos de ameaças de segurança registradas durante a Copa do Mundo de 2026. Um relatório elaborado por autoridades dos Estados Unidos aponta que o astro argentino foi citado em dois episódios distintos, incluindo uma ameaça de atentado com explosivos durante uma partida da competição.

O primeiro caso ocorreu antes do confronto entre Argentina e Jordânia, pela fase de grupos. Segundo a documentação, um homem entrou em contato com o aeroporto de Dallas e afirmou que pretendia invadir o estádio acompanhado de outras duas pessoas. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol 'Marca'.

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De acordo com o relato registrado pelas autoridades, o grupo estaria armado com um fuzil AR-15 e carregaria bombas caseiras. A intenção declarada pelo suspeito era matar Messi.

Uma nova ameaça envolvendo o atacante argentino surgiu antes do duelo contra o Egito, pelas oitavas de final. Desta vez, o alerta partiu de uma publicação nas redes sociais, na qual um suspeito descreveu um suposto plano para atacar o jogador dentro do estádio.

"Vou entrar no Atlanta Stadium e vou explodir o Messi com quatro bombas presas ao meu corpo", diz a mensagem.

A partida contra os egípcios também mobilizou as forças de segurança por causa de uma segunda ocorrência. A polícia recebeu uma denúncia sobre três possíveis bombas escondidas em lixeiras localizadas nas arquibancadas.

O estádio foi revistado com o auxílio de cães especializados na identificação de explosivos. Nenhum artefato foi encontrado, e a ameaça acabou classificada como falsa.

Cristiano Ronaldo também foi alvo de ocorrências

O relatório americano também registra episódios envolvendo outra das maiores estrelas do futebol mundial: Cristiano Ronaldo.

Durante a Copa, a Fifa comunicou ao FBI a presença de um homem considerado suspeito, que estaria tentando obter informações sobre o hotel onde a delegação portuguesa estava hospedada. Dois dias depois, a polícia de Houston localizou o indivíduo dentro do local e efetuou sua detenção.

Em outro caso, um homem foi preso em Toronto depois de tentar entrar no mesmo elevador que Cristiano Ronaldo. Aos policiais, ele afirmou que pretendia apenas tirar uma selfie com o atacante português.

Árbitros receberam milhares de mensagens após jogo

As ameaças não ficaram restritas aos jogadores. A equipe de arbitragem também sofreu uma onda de ataques depois da partida entre Argentina e Egito.

O francês François Letexier, responsável pela arbitragem do confronto, recebeu mais de 6 mil mensagens de ódio em seu WhatsApp pessoal. O árbitro de vídeo Willy Delajod também foi alvo de ameaças.

Diante da repercussão dos ataques, as autoridades francesas reforçaram a segurança nas residências dos árbitros e de seus familiares. O relatório aponta que medidas adicionais de proteção foram necessárias após a grande quantidade de mensagens recebidas pelos profissionais.