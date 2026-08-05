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CBF anuncia nova paralisação no calendário do futebol brasileiro

Competições serão interrompidas entre junho e julho do ano que vem

João Grassi
Por
Troféu do Campeonato Brasileiro
Troféu do Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O calendário do futebol brasileiro vai sofrer uma pausa em 2027 por conta da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil. A CBF confirmou, na terça-feira, 4, que as competições nacionais serão interrompidas entre os dias 24 de junho e 25 de julho, período que abrange a realização do torneio.

A competição internacional reunirá 32 seleções e terá 64 jogos ao longo do país. Oito cidades foram definidas como sedes: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

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Durante esse intervalo, estádios que recebem partidas da Série A do Campeonato Brasileiro ficarão sob controle da FIFA, sendo liberados com antecedência para a organização do evento.

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Inscrições para o voluntariado e indefinição no calendário

Paralelamente, a FIFA abriu inscrições para o programa de voluntariado da Copa do Mundo Feminina. A previsão é de que cerca de 6 mil pessoas sejam selecionadas para atuar em diferentes áreas nas cidades-sede, incluindo Salvador.

Apesar da definição da pausa, a CBF ainda não apresentou o formato completo do calendário de 2027 e como irá acomodar os jogos afetados.

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