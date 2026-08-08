Arsenal anuncia destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo

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O Arsenal anunciou a contratação do volante brasileiro Bruno Guimarães, que deixou o Newcastle para reforçar o elenco comandado pelo técnico Mikel Arteta neste sábado, 7. O jogador, que foi capitão do Newcastle e disputou a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, assinou contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais uma temporada.

Segundo a imprensa britânica, a negociação foi fechada por cerca de 75 milhões de libras, valor equivalente a aproximadamente R$ 514 milhões. Bruno chega ao clube londrino como uma das principais contratações para a temporada.

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"Desde a primeira vez que conversei com Andrea Berta e Mikel, fiquei empolgado. Senti que precisava de um novo desafio na minha vida, e acho que ser jogador do Arsenal será um desafio muito especial", afirmou o brasileiro ao site oficial do clube.

Brasileiro deixa o Newcastle como capitão

Bruno Guimarães chegou ao Newcastle em janeiro de 2022, contratado junto ao Lyon. Desde então, tornou-se um dos principais jogadores da equipe e ganhou destaque no futebol inglês.

Ao longo da passagem pelo clube, o brasileiro disputou 195 partidas e marcou 31 gols. Em 2025, foi capitão do Newcastle na conquista da Copa da Liga Inglesa, título que encerrou um longo período sem troféus nacionais para o clube.

O volante também se consolidou como presença frequente na Seleção Brasileira e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026.

Arsenal reforça meio-campo

A contratação faz parte dos movimentos do Arsenal para reforçar o elenco após a conquista da Premier League. Bruno chega para aumentar as opções de Arteta no meio-campo e disputar espaço com nomes como Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino e Martin Odegaard.

Para o diretor esportivo Andrea Berta, a versatilidade do brasileiro é um dos principais atributos da contratação. Bruno pode atuar tanto como volante mais recuado quanto em uma função de maior participação ofensiva.

"Bruno permitirá que Mikel desenvolva ainda mais nosso estilo de jogo e também aumentará a competitividade interna, algo essencial para manter os padrões necessários quando buscamos conquistar grandes troféus", afirmou Berta.