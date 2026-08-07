Jogador que jogou a Copa do Mundo com o Brasil fica livre no mercado

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Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo 2026, o volante Fabinho confirmou sua despedida do Al Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos está livre no mercado e pode assinar com qualquer clube do mundo, incluindo do futebol brasileiro.

De acordo com a EPSN, entretanto, a preferência do meio-campista é a Europa. Com passagem pelo Real Madrid e Mônaco, Fabinho viveu o melhor momento da sua carreira no Liverpool, da Inglaterra, onde conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões da UEFA.

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Já em reta final de carreira, o jogador também se interessa por outros mercados mais alternativos como MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos, e a Ásia. Ele ainda não cogita um retorno ao Brasil, deixando o possível regresso ao país natal para o futuro.

O Palmeiras foi o clube brasileiro que se interessou por Fabinho, mas decidiu não seguir a fundo para realizar a contratação, focando para fechar com Danilo, do Botafogo. A transferência, contudo, acabou não se concretizando, e o atleta permaneceu no Alvinegro.

O volante jogou a última Copa do Mundo e participou dos jogos contra Marrocos, Escócia e Japão. Ele foi chamado por Ancelotti, principalmente, para ser reserva de Casemiro.