Morre pai de Lionel Messi aos 68 anos após longa doença na Argentina

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Jorge Horacio Messi, pai de Lionel Messi, morreu aos 68 anos na noite da última sexta-feira, 7, em um hospital de Rosário, na Argentina. Empresário do jogador da seleção argentina, ele enfrentava uma longa doença.

A informação foi divulgada pelo Infobae. Jorge era uma das pessoas mais próximas do camisa 10 e teve papel importante não apenas na vida pessoal, mas também na trajetória profissional do craque.

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Pai de Messi enfrentava problemas de saúde

A família de Lionel Messi chegou a divulgar um comunicado sobre o estado de saúde de Jorge durante a Copa do Mundo, em 16 de junho. Na ocasião, os familiares informaram que ele apresentava uma recuperação constante, apesar da complexidade do quadro clínico.

O comunicado foi divulgado pouco depois da estreia da Argentina no Mundial, quando Messi marcou três gols contra a Argélia.

Após o apito final, o atacante chorou e indicou que a emoção não estava relacionada ao resultado ou ao desempenho em campo. Posteriormente, foi revelado que as lágrimas estavam ligadas ao momento delicado vivido pelo pai.

Quase dois meses depois, Jorge Messi não resistiu.

Jorge Messi era empresário do filho

Além da relação familiar, Jorge Messi acompanhou durante anos a carreira esportiva do filho e ficou responsável pela gestão de negócios do jogador.

O empresário esteve próximo das principais etapas da trajetória de Lionel Messi, desde os primeiros passos no futebol até a construção do patrimônio e do império comercial desenvolvido pelo argentino fora dos gramados.

A participação de Jorge também foi importante no início da carreira do craque.

Decisão de ficar na Espanha partiu de Messi

Em uma entrevista concedida ao portal Soho.com, em 2012, Jorge relembrou momentos da infância do filho e contou detalhes sobre a mudança da família para a Espanha e os primeiros anos do jogador no Barcelona.

Segundo ele, a família chegou a considerar retornar à Argentina por problemas relacionados à documentação. Na época, Messi ficou temporariamente impedido de jogar por causa da situação.

Jorge contou que, enquanto os familiares queriam voltar para o país de origem, o próprio Lionel pediu para permanecer na Espanha e seguir sua trajetória no futebol.

"Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha", contou Jorge na ocasião.

A decisão acabou sendo determinante para a sequência da carreira do jogador, que se tornou um dos maiores nomes da história do futebol mundial.