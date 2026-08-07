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Bahia confirma Tomate, ícone do Axé, como atração da Corrida do Bahêa

Evento acontece dia 1º de novembro, em Salvador

Lucas Vilas Boas
Por
Tomate, ícone Axé e torcedor do Bahia
Tomate, ícone Axé e torcedor do Bahia - Foto: Divulgação

A 5ª edição da Corrida do Bahêa ganhou mais uma atração para embalar a torcida tricolor após a prova. Depois de confirmar Tony Salles, o evento anunciou o cantor Tomate como nova atração musical. A participação do artista será inédita na corrida, marcada para o dia 1º de novembro, no entardecer da orla de Salvador.

Torcedor declarado do Bahia, Tomate levará ao evento a energia característica da axé music. Em 2008, o artista iniciou a carreira solo e passou a construir uma trajetória própria na música baiana, e, desde então, participou do Carnaval de Salvador, realizou apresentações fora do Brasil e lançou trabalhos em formato de álbum e DVD.

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Inscrições continuam abertas

Os interessados em participar da 5ª Corrida do Bahêa já podem garantir a inscrição por meio da Ticket Maker. Associados do programa Bahêa Raiz, ligado ao Esporte Clube Bahia — Associação, têm direito a 20% de desconto.

Nesta edição, os participantes também poderão escolher entre duas modalidades de kit: Padrão e Mais. O kit Padrão conta com camisa temática, copo colecionável, número de peito personalizado, chip descartável e medalha de participação, entregue após a conclusão da prova.

Já a opção Mais reúne todos esses itens e acrescenta boné, sandália e meia de poliamida, também personalizados com a temática da corrida.

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Evento já reuniu mais de 30 mil tricolores

A Corrida do Bahêa vem crescendo desde sua primeira edição. Ao longo das quatro realizações anteriores, mais de 30 mil torcedores participaram das provas pelas ruas de Salvador.

Com percursos de 5 km e 10 km, o evento busca se consolidar como uma das principais corridas de rua do Norte e Nordeste, combinando a prática esportiva com atrações de entretenimento voltadas à torcida tricolor.

A 5ª Corrida do Bahêa é realizada pelo Esporte Clube Bahia — Associação em parceria com a Oquei Entretenimento e terá como um dos momentos de encerramento o show de Tomate.

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Corrida do Bahêa Esporte Clube Bahia Tomate

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