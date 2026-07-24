Messi tem um elo com o Brasil que ficou escondido por décadas

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi carrega em sua árvore genealógica uma ligação pouco conhecida com o Brasil. Uma pesquisa conduzida pelo historiador italiano Fiorenzo Santini revelou que um dos bisavôs maternos do craque argentino nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após a imigração da família italiana para o país no início do século XX.

Bancário de profissão e pesquisador por paixão, Santini começou a investigar a origem da família do camisa 10 quando o então jovem atacante despontava pelo Barcelona. Torcedor da Inter de Milão e interessado em genealogia, ele decidiu descobrir as origens do sobrenome Messi.

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A investigação mostrou que o lado paterno da família tem origem em Recanati, na região de Marche, província de Macerata, na Itália. Foi de lá que Ângelo Messi, bisavô do astro, partiu rumo à Argentina ao lado da esposa, em 1893, estabelecendo-se na cidade de Rosário.





"Eu consigo o contato do pai e conto a história, em 2015. Anos depois, o pai me procura para fazer a linhagem da mãe para que eles peguem a cidadania italiana", disse.





A ligação da família de Messi com o Brasil



Ao aprofundar as pesquisas, Fiorenzo Santini voltou a atenção para o lado materno da família do jogador. A história começa com Raniero Coccettini, tataravô de Messi, nascido em San Severino Marche, cidade localizada na mesma província italiana da família paterna do craque.





Segundo o pesquisador, a região também concentra as origens de outras personalidades argentinas, como o técnico Lionel Scaloni, o ex-jogador de basquete Manu Ginóbili e o presidente Javier Milei.





"Os vilarejos ficam próximos, cerca de 20 minutos de distância, na mesma província de Macerata", contou Santini.





Raniero casou-se com Rosa Ricchezza e teve dois filhos ainda na Itália, Giulia e Francesco. Em seguida, a família embarcou no navio Washington com destino ao Brasil, desembarcando no Porto de Santos, em 20 de setembro de 1899, conforme registros do acervo histórico do Museu da Imigração do Estado de São Paulo.





Na chegada ao país, porém, houve uma mudança na documentação da família. Raniero Coccettini passou a ser registrado como Ramiero Concenttini, alteração considerada comum entre imigrantes da época em razão das dificuldades na transcrição de nomes estrangeiros.





Registrado como agricultor, Ramiero foi contratado para trabalhar em uma fazenda pertencente a Martinho Prado Júnior, em Rincão, município localizado a pouco mais de 70 quilômetros de Ribeirão Preto.





Foi já no interior paulista que a família aumentou. Em Ribeirão Preto nasceram Ermínia, em 1º de janeiro de 1900, e Arderigo, em 27 de janeiro de 1904, conforme informações fornecidas pela prefeitura de San Severino Marche ao pesquisador italiano.





Mudança de sobrenome aconteceu em Ribeirão Preto



Foi justamente durante o registro de Arderigo que ocorreu a mudança definitiva no sobrenome da família.



"O Arderigo, no Brasil, vira Federico. E o Coccettini muda para Cuccittini. O Federico é o bisavô do Messi", explicou.





A alteração acabou sendo determinante para que Fiorenzo Santini descobrisse a passagem da família pelo Brasil, já que o sobrenome Cuccittini não possuía registros anteriores na Itália.





"Pesquisando, vi que não existia Cuccittini aqui. Só fui entender quando recebi documentos de um primo da mãe do Messi, que me contou a mudança de nome e sobrenome na chegada ao Brasil".





Em 1905, pouco mais de um ano após o nascimento de Federico, a família deixou o interior paulista e mudou-se para a Argentina. O desembarque ocorreu em 27 de setembro daquele ano, na região de Rosário, onde posteriormente nasceriam Antônio Cuccittini, avô de Messi, sua mãe, Célia Maria Cuccittini, e, em 24 de junho de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini.





O trabalho de Fiorenzo Santini foi realizado entre 2019 e 2022 e, graças à pesquisa, Messi recebeu, em 2022, o título de cidadão honorário de San Severino Marche, na Itália.





O que restou da passagem da família de Messi por Ribeirão Preto?



Apesar da ligação histórica, não há registros de descendentes da família de Messi vivendo atualmente em Ribeirão Preto. Todos deixaram o Brasil rumo à Argentina em 1905.





O principal vestígio da passagem dos antepassados do craque pela cidade está na zona oeste de Ribeirão Preto. No bairro Vila Tibério, onde também nasceu o Botafogo-SP, existe a Rua Martinico Prado, homenagem ao fazendeiro Martinho Prado Júnior, responsável por empregar a família italiana durante a permanência no interior paulista.





Conhecido como Martinico Prado, o fazendeiro também teve atuação política e empresarial. Formado em Direito, participou da Guerra do Paraguai, fundou um jornal, foi vereador em Araras, deputado estadual e, posteriormente, tornou-se um dos maiores produtores de café do mundo ao lado do irmão, recebendo inclusive visitas de membros da realeza europeia em suas propriedades.





Martinho Prado Júnior morreu em 1906, um ano após a família de Lionel Messi deixar o interior de São Paulo para reconstruir a vida na Argentina.



