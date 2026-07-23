Escândalo na Copa do Mundo faz Noruega apresentar denúncia à Fifa

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O 'caso Balogun' segue causando repercussão, mesmo com o fim da Copa do Mundo 2026. A presidente da Federação Norueguesa de Futebol (FNF), Lise Klaveness, revelou que vai apresentar uma queixa formal à Fifa depois da anulação do cartão vermelho do atacante dos Estados Unidos ser influenciada por pressão externa.

"Quando flexibiliza uma regra como essa, você está entrando em uma espiral perigosa que coloca todo o jogo em risco. É preocupante para o jogo quando você compromete regras fundamentais", afirmou a mandatária em entrevista ao Times.

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"É muito importante que haja uma comunicação honesta sobre o assunto. Todos sabemos que esse veredito foi influenciado por forças externas e não seguiu o devido processo legal... Precisamos que o líder da Fifa diga que isso foi um erro", completou.

Relembre o caso

A polêmica aconteceu no duelo entre Estados Unidos e Bósnia, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, quando o atacante Folarin Balofun foi expulso após receber o cartão vermelho. Pela regra, o jogador teria que cumprir suspensão na partida segunte, mas uma reviravolta surgiu no caso.

O comitê disciplinar da Fifa decidiu suspender a punição depois do presidente Donald Trump pedir ao Gianni Infantino. A revelação foi feita pelo próprio presidente dos Estados Unidos.