Aos 15 anos, brasileira vence Brasileiro de tênis em duas modalidades

Início no tênis, mudança para treinar nos Estados Unidos, diversos campeonatos e impressionantes dois títulos de Campeonato Brasileiro na sua modalidade - a história, apesar de parecer pertencente a uma atleta experiente, é da jovem brasileira Nicolle Moreira Mello, que aos 15 anos já é um dos principais nomes do tênis em sua categoria.



Nicolle foi campeã de simples e de duplas na categoria feminina de 16 anos GA, em competição promovida pela Confederação Brasileira de Tênis, entrando para os destaques do tênis juvenil nacional e iniciando uma nova etapa em sua trajetória esportiva.



Vencendo as duas modalidades, Nicolle vem afirmando cada vez mais sua regularidade e, acima de tudo, capacidade de adaptação em diferentes contextos de jogo, a consolidando como uma das promessas do tênis brasileiro.



Na chave de simples, Nicolle precisou lidar com a responsabilidade de tomar decisões sozinha em quadra, administrando momentos de pressão, estratégia e variação de jogo. Já nas duplas, mostrou outra dimensão de sua formação, com destaque para comunicação, entrosamento e leitura coletiva das partidas.

Tenista brasileira Nicolle Moreira Mello - Foto: Divulgação

Entre Brasil e Estados Unidos

Nicolle começou a jogar tênis aos 10 anos e, desde 2022, treina nos Estados Unidos. Nesse período, passou a competir em torneios norte-americanos registrados pelo UTR, sistema internacional que avalia o nível dos atletas com base nos resultados das partidas.

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Mesmo com a rotina de treinos fora do país, a atleta manteve participação em competições brasileiras, como o Circuito Rota do Sol e diferentes edições do Campeonato Brasileiro.

Rumo ao circuito internacional

O Brasil, no entanto, Nicolle já conquistou em dobro. Agora, a meta é ganhar o mundo, iniciando em agosto de 2026 sua participação em torneios juvenis da International Tennis Federation.

O ITF World Tennis Tour Juniors reúne jovens atletas de diversos países e distribui pontos para o ranking mundial juvenil. A entrada no circuito será uma etapa importante na formação da brasileira, que passará a enfrentar adversárias internacionais e competições de maior exigência.

Neste primeiro momento, a prioridade será adaptação ao circuito, ganho de experiência e evolução técnica, estratégica e emocional para, então, mirar no grande título mundial.

Tenista brasileira Nicolle Moreira Mello - Foto: Divulgação

Projeto de longo prazo

A rotina, no entanto, será a mesma. A programação de Nicolle seguirá combinando treinos nos Estados Unidos, participação em torneios no Brasil e presença progressiva no circuito internacional.

A vivência competitiva nos dois países é considerada uma parte importante de sua formação como atleta, especialmente para alcançar seus objetivos de curto prazo, que priorizam disputar torneios da ITF com regularidade, evoluir nos rankings UTR e WTN e conquistar os primeiros pontos internacionais.

Tenista brasileira Nicolle Moreira Mello - Foto: Divulgação

Em médio prazo, a tenista pretende ampliar o calendário, competir em níveis mais altos e construir posição no ranking mundial juvenil. A trajetória também mantém aberta a possibilidade de, no futuro, representar uma universidade dos Estados Unidos, conciliando formação acadêmica e tênis universitário de alto rendimento.

Assim, a campeã brasileira de simples e duplas aos 15 anos transforma o resultado no Campeonato Brasileiro em motivação para o próximo desafio. A partir de agosto, a jovem tenista começa a escrever um novo capítulo da carreira, agora também no cenário internacional, e promete carregar toda a torcida brasileira consigo para ganhar o mundo.