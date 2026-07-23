Ancelotti toma decisão na Seleção após convite de seleção europeia

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Apesar da consulta da seleção italiana, o técnico Carlo Ancelotti deve seguir no comando do Brasil. Mesmo diante da possibilidade de defender sua nação pela primeira vez na carreira como treinador, ele reafirmou o compromisso com a Amarelinha até a Copa do Mundo de 2030.

Ex-companheiro de Ancelotti no Milan e atual diretor da Federação Italiana de Futebol (FIGV), Paolo Maldini revelou, nesta terça-feira, 23, o interesse em contar com o técnico. A consulta aconteceu logo depois da eliminação da Seleção para a Noruega, há cerca de duas semanas.

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Apesar da intenção da Itália em saber os planos do comandante depois da Copa do Mundo, Ancelotti avisou que não pretende deixar a Seleção Brasileira. Antes mesmo do Mundial deste ano, o treinador renovou o contrato com a CBF até o final de 2030.

O técnico está em férias no Canadá, mas é aguardado em agosto na Granja Comary, a sede da entidade do futebol brasileiro, para iniciar o novo ciclo. O Brasil vai jogar dois amistosos contra a Austrália, em setembro.

Além de Ancelotti, a Itália também procurou Pep Guardiola para o cargo de treinador, que está sem clube depois de deixar o Manchester City. A federação italiana quer oficializar o substituto de Gennaro Gattuso nos próximos dias.