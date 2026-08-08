E.C.BAHIA
Joia do Bahia marca três, e Pivetes de Aço goleiam por 6 a 0 fora de casa
Tricolor estreia com vitória no Brasileiro Sub-20
Os Pivetes de Aço começaram com goleada no Campeonato Brasileiro Sub-20. Neste sábado, 8, o Bahia venceu o Miranda do Norte-MA por 6 a 0, no Estádio Biran Castro, no Maranhão.
O destaque da partida foi o atacante Dell, uma das principais joias da base tricolor, que marcou três gols. Santana, Fred Mundoco e Caio Suassuna completaram o placar.
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O Bahia teve dois desfalques no setor ofensivo. Ruan Pablo está com a Seleção Brasileira Sub-20, que enfrenta a Bolívia neste domingo, 9, às 11h, na Granja Comary. Já Kauê Furquim deve ser relacionado pelo time principal para o confronto contra o Vasco.
Sob o comando do técnico Leonardo Galbes, o Bahia iniciou a partida com Fabio, Wendel, Gerald, Fredi e Santana; Sidney, Pedrinho e Roger; Dyllan, Dell e Carioca.
Próximo jogo do Bahia
Após estrear fora de casa, os Pivetes de Aço terão o primeiro compromisso como mandantes. O Bahia recebe o Santa Cruz no próximo sábado (15), no CT Evaristo de Macedo.