Com dores, dupla de titulares do Bahia é substituída e vira desfalque

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O Esporte Clube Bahia sofreu uma baixa importante durante a partida contra o Vasco, neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Luciano Juba precisou ser substituído no intervalo após sofrer um trauma no pé direito no fim do primeiro tempo.

Com dores e sem condições de continuar em campo, o camisa 46 foi substituído por Zé Guilherme. A alteração foi mais um problema para o técnico Rogério Ceni, que já havia perdido o atacante Ademir durante a etapa inicial.

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Ademir também deixa o campo com dores

Ademir deixou o gramado após sentir a região da virilha da perna esquerda. Dessa forma, Ceni precisou promover duas substituições por problemas físicos ainda antes do início do segundo tempo.

Já no banco de reservas no segundo tempo, o camisa 7 do Tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo, e terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada, quando o Bahia enfrenta a Chapecoense, no próximo domingo, 16, às 11h, fora de casa.

Juba havia voltado recentemente ao time

Juba havia retornado recentemente ao time do Bahia. O lateral voltou a ficar à disposição de Ceni há pouco mais de duas semanas, na partida contra o Corinthians.

Antes disso, o jogador havia sofrido uma lesão no reto femoral da coxa, ainda antes da Copa do Mundo, e precisou permanecer por mais de um mês em recuperação até ser liberado para voltar aos gramados.

Partida permanecia sem gols na Fonte Nova

Bahia e Vasco empatavam por 0 a 0 no momento das substituições e o resultado se manteve zerado até o final da partida, apesar dos dois gols anulados por impedimento das duas equipes. O confronto aconteceu na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.