Com Seleção principal de olho, joia do Bahia atua em vitória do Brasil

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A Seleção Brasileira Sub-20 venceu a Bolívia por 2 a 0 neste domingo, 9, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Convocado pela primeira vez para a categoria, o jovem Ruan Pablo entrou no segundo tempo e foi observado de perto por integrantes da comissão técnica de Carlo Ancelotti na Seleção principal.

A presença da comissão faz parte do acompanhamento de jovens jogadores brasileiros que podem ganhar espaço no processo de renovação da equipe principal para o próximo ciclo de Copa do Mundo, com foco no Mundial de 2030.

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Ruan Pablo é um dos nomes que despertam atenção. Promessa das categorias de base do Bahia, o atacante tem uma multa rescisória estimada em R$ 1,2 bilhão, valor que evidencia a aposta do clube em seu potencial

O jogador entrou após o intervalo, justamente quando o técnico Paulo Victor promoveu uma série de mudanças na equipe. Mesmo com pouco tempo em campo, Ruan Pablo teve oportunidade para mostrar seu futebol e chegou a levar perigo ao gol boliviano, mas parou no goleiro Govea.

Brasil domina e constrói vitória no primeiro tempo

Apesar do protagonismo de Ruan Pablo fora dos holofotes do placar, a Seleção Brasileira controlou a partida desde os primeiros minutos. A equipe comandada por Paulo Victor criou diversas oportunidades e poderia ter vencido por uma diferença ainda maior.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos. Bruninho recebeu pela esquerda, passou por dois marcadores e finalizou de canhota para abrir o marcador com um belo lance individual.

Paulo Victor aproveitou o segundo tempo para testar diferentes jogadores. O treinador realizou três substituições logo no intervalo e promoveu outras seis mudanças ao longo da etapa final.

Mesmo bastante modificada, a Seleção continuou dominante e criou chances para transformar a vitória em goleada. Foi nesse cenário que Ruan Pablo recebeu sua oportunidade. O atacante do Bahia apareceu entre os jogadores que buscaram o terceiro gol, mas novamente Govea foi decisivo.

Olhos voltados para a próxima geração

Além de Ruan Pablo, o amistoso serviu para a comissão técnica da Seleção principal ampliar o conhecimento sobre jogadores que podem fazer parte do futuro do futebol brasileiro.

O acompanhamento ganha importância justamente no início de um novo ciclo. Com a Copa do Mundo de 2030 como objetivo, a comissão de Ancelotti busca identificar atletas jovens que possam evoluir e, eventualmente, chegar à equipe principal nos próximos anos.

O coordenador das seleções masculinas de base da CBF, Branco, tetracampeão mundial, também esteve na Granja Comary para acompanhar a partida.

Brasil e Bolívia voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 12, pela manhã, novamente em Teresópolis. Os amistosos fazem parte da preparação brasileira para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027, e para o Mundial da categoria, que terá Azerbaijão e Uzbequistão como sedes.