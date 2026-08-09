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E.C.BAHIA

Após pedir para sair, Kike Olivera é relacionado pelo Bahia

Tricolor enfrenta o Vasco pelo Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Kike Oliveira permanece no Bahi e é relacionado
Kike Oliveira permanece no Bahi e é relacionado - Foto: Luis Felipe Brito | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia terá novidades na lista de relacionados para o confronto com o Vasco, neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni convocou 24 jogadores para a partida, com destaque para o retorno de Kike Olivera, que volta a ser opção após pedir para deixar o clube.

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Outra novidade é Caio Alexandre. Recuperado de lesão, o meio-campista está novamente entre os relacionados

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Quem aparece pela primeira vez na lista é Marco Moreno. O defensor teve sua estreia projetada pelo técnico Rogério Ceni para o jogo diante do Vasco.

O treinador também terá os retornos de David Duarte e Zé Guilherme, que cumpriram suspensão e estão novamente à disposição.

Por outro lado, Everton Ribeiro está fora. O meia realizou uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca e não foi relacionado para a partida.

O volante Erick, que se recupera de uma infecção no pé, também permanece fora, assim como o goleiro Léo Vieira.

Confira os 24 relacionados pelo Bahia

Goleiros: Ronaldo, Iuri e Guido Herrera.

Defensores: Román Gómez, Luciano Juba, Zé Guilherme, Kanu, David Duarte, Ramos Mingo, Marcos Victor e Marco Moreno.

Meio-campistas: Acevedo, Nestor, Jean Lucas, Michel Araújo, David Martins e Caio Alexandre.

Atacantes: Sanabria, Willian José, Alejo Véliz, Everaldo, Ademir, Kauê Furquim e Kike Olivera.

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