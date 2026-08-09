E.C.BAHIA
Após pedir para sair, Kike Olivera é relacionado pelo Bahia
Tricolor enfrenta o Vasco pelo Brasileirão
O Esporte Clube Bahia terá novidades na lista de relacionados para o confronto com o Vasco, neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni convocou 24 jogadores para a partida, com destaque para o retorno de Kike Olivera, que volta a ser opção após pedir para deixar o clube.
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Outra novidade é Caio Alexandre. Recuperado de lesão, o meio-campista está novamente entre os relacionados
Quem aparece pela primeira vez na lista é Marco Moreno. O defensor teve sua estreia projetada pelo técnico Rogério Ceni para o jogo diante do Vasco.
O treinador também terá os retornos de David Duarte e Zé Guilherme, que cumpriram suspensão e estão novamente à disposição.
Por outro lado, Everton Ribeiro está fora. O meia realizou uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca e não foi relacionado para a partida.
O volante Erick, que se recupera de uma infecção no pé, também permanece fora, assim como o goleiro Léo Vieira.
Confira os 24 relacionados pelo Bahia
Goleiros: Ronaldo, Iuri e Guido Herrera.
Defensores: Román Gómez, Luciano Juba, Zé Guilherme, Kanu, David Duarte, Ramos Mingo, Marcos Victor e Marco Moreno.
Meio-campistas: Acevedo, Nestor, Jean Lucas, Michel Araújo, David Martins e Caio Alexandre.
Atacantes: Sanabria, Willian José, Alejo Véliz, Everaldo, Ademir, Kauê Furquim e Kike Olivera.