No Dia dos Pais, veja quem é o verdadeiro 'pai' na história do BaVi

Se futebol também é feito de provocação, o Dia dos Pais é uma boa oportunidade para os torcedores baianos lembrarem quem já teve mais motivos para “comemorar” no maior clássico do estado. Ao longo de décadas de Ba-Vi, Bahia e Vitória construíram períodos de domínio sobre o rival, com direito a longas sequências invictas.

Mas, quando o assunto é a maior “paternidade” da história do confronto, o Tricolor leva vantagem. Entre 1986 e 1988, o Bahia passou 18 partidas consecutivas sem perder para o Vitória, estabelecendo a maior sequência de invencibilidade já registrada no clássico.

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Foram nove vitórias e nove empates durante o período. A marca atravessou três temporadas e colocou o Esquadrão em uma posição de amplo domínio sobre o rival durante aqueles anos.

O Vitória, por sua vez, também teve uma sequência histórica diante do Bahia. Entre 1965 e 1968, o Rubro-Negro ficou 12 jogos sem ser derrotado pelo Tricolor, com seis resultados positivos e seis empates. A marca é a maior série invicta do Leão contra o rival e mostra como o equilíbrio histórico do Ba-Vi também é marcado por ciclos.

Bahia tem a maior sequência, mas Leão também deixou sua marca

A diferença entre as duas maiores séries é de seis partidas. Enquanto o Bahia chegou aos 18 clássicos sem perder, o Vitória alcançou 12. A sequência tricolor entre 1986 e 1988 permanece, portanto, como a maior “paternidade” do Ba-Vi quando o critério é o número de confrontos consecutivos sem derrota.

E a rivalidade está longe de dar sinais de descanso. Bahia e Vitória voltam a se encontrar no dia 23 de agosto, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E quem manda nos clássicos pelo Brasil?

Se o Ba-Vi tem suas grandes sequências históricas, outros clássicos brasileiros também vivem momentos de domínio de um dos lados.

Entre as maiores invencibilidades atualmente em vigor, o Ceará aparece no topo, com 15 jogos sem perder para o Fotaleza. O Flamengo vem logo atrás, com 14 partidas de invencibilidade diante do Vasco. Palmeiras e Náutico completam a lista, com 12 e 11 jogos, respectivamente, sem derrota para São Paulo e Santa Cruz.

O Ceará não perde para o Fortaleza desde abril de 2023. Desde então, são seis vitórias e nove empates em confrontos por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Série B.

Há, porém, uma particularidade: neste ano, o Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense justamente diante do rival. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o título foi decidido nos pênaltis, com vitória tricolor por 5 a 4. Como a partida terminou empatada, o resultado não interrompe a sequência de invencibilidade do Ceará no tempo regulamentar.

Flamengo x Vasco

No Rio de Janeiro, o Flamengo também construiu uma sequência expressiva contra o Vasco. O Rubro-Negro soma 14 clássicos sem perder, desde março de 2023, com nove vitórias e cinco empates.

A série ganhou capítulos especialmente marcantes no Campeonato Brasileiro. Entre eles estão as goleadas por 4 a 1, em 2023, e 6 a 1, em 2024, resultados que ficaram entre os placares mais contundentes da rivalidade nos últimos anos.

Palmeiras x São Paulo

Outro clássico que viveu um período de domínio recente foi o Choque-Rei. O Palmeiras chegou a 12 partidas consecutivas sem perder para o São Paulo, com oito vitórias e quatro empates desde outubro de 2023.

Assim como no caso do Ceará, existe uma ressalva importante na sequência: o Palmeiras acabou eliminado pelo São Paulo nos pênaltis na final da Supercopa do Brasil de 2024.

O jogo terminou empatado em 0 a 0 no tempo regulamentar, mas o Tricolor venceu as cobranças por 4 a 2 e ficou com a taça.

Náutico x Santa Cruz

Em Pernambuco, o Náutico aparece com a quarta maior sequência entre os principais clássicos citados. O Timbu acumula 11 jogos de invencibilidade diante do Santa Cruz, mantendo o rival sem conseguir encerrar a série.