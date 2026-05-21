Virginia fez 28 pedidos para registrar nome dos filhos como marca

Desde 2021, a influenciadora Virgínia Fonseca apresentou 28 pedidos ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para registrar como marcas o nome dos três filhos – Maria Alice, 4 anos; Maria Flor, 3 anos; e José Leonardo, 1 ano. Segundo ela, os pedidos eram uma forma de assegurar a herança dos pequenos.

O nome que mais foi usado nos pedidos foi o da primogênita, Maria Alice. Ao todo, Virgínia fez 14 solicitações com o nome da pequena entre 2021 e 2022. Os registros abrangeram uma série de segmentos, desde entretenimento, representação artística, cosméticos e laticínios.

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Apenas um pedido foi feito no nome de Maria Flor, sendo negado pelo INPI mesmo após apresentação de recurso. Já no nome do caçula José Leonardo, não há registro de pedidos públicos. No entanto, o filho mais novo é referenciado na marca Instituto Marias e José.

Além disso, há pedidos para marcas que fazem referência aos herdeiros de Virginia com o ex-marido, Zé Felipe. É o caso, por exemplo, da Maria’s Baby, marca de cosméticos e produtos infantis lançada após o nascimento de Maria Flor. O domínio é da Talismã Digital, empresa que gerenciava o ex-casal antes da separação.

Em todos os pedidos houve a participação de uma procuradora que, em certo período, também foi responsável por assegurar o registro da WePink a Virginia Fonseca, antes que o nome passasse para a empresa responsável pela marca.

O que é o INPI?

O INPI é o órgão responsável por registrar e proteger marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. Ele garante a exclusividade legal sobre o uso do nome para criações e usos comerciais em todo o país.

O registro, porém, não garante que seja aberta, por exemplo, uma empresa sob o nome registrado.