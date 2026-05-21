Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Recuperar conta no gov.br ficou mais fácil; veja o que muda no portal

Plataforma do Governo Federal reúne diversos serviços digitais para a população

Gustavo Nascimento
Por
O gov.br é o portal do Governo Federal que reúne serviços digitais para a população
O gov.br é o portal do Governo Federal que reúne serviços digitais para a população - Foto: Vitor Vasconcelos | Secom-PR

O gov.br, portal do Governo Federal que reúne serviços digitais para a população, terá uma série de mudanças a partir desta quinta-feira, 21, que prometem simplificar a recuperação de contas na plataforma. De acordo com o Governo, a medida busca ajudar principalmente pessoas que perderam ou trocaram de celular.

A partir de agora, será possível cadastrar um e-mail específico apenas para a recuperação da conta.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Anteriormente, esse processo podia levar até três dias. Com a mudança, a retomada do acesso ao gov.br poderá ser feita "em minutos", explicou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Como fazer?

O cadastro do e-mail de recuperação só estará disponível para usuários que ativarem a verificação em duas etapas, que também pode ser chamada de autenticação de dois fatores.

Com o recurso ativado, o acesso só é liberado depois que o usuário insere a senha e um segundo fator de autenticação, que geralmente aparece no momento do login. Em alguns serviços, esse código pode ser obtido por meio de um aplicativo de autenticação ou de uma notificação enviada para um dispositivo confiável, por exemplo.

Leia Também:

AUTOS

Volkswagen investe R$ 20 bi e terá 7 novos modelos até 2028; confira
Volkswagen investe R$ 20 bi e terá 7 novos modelos até 2028; confira imagem

ECONOMIA

Parceria entre gigantes dos combustíveis gera racha no setor
Parceria entre gigantes dos combustíveis gera racha no setor imagem

MUDANÇA DE ROTA

Marqueteiro de Flávio Bolsonaro abandona campanha; veja quem assume
Marqueteiro de Flávio Bolsonaro abandona campanha; veja quem assume imagem

No caso do gov.br, o código de verificação em duas etapas é gerado no próprio aplicativo do governo.

Além disso, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos destaca que outra forma de recuperar a conta é usando a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Para utilizar essa opção, o aplicativo do gov.br precisa estar atualizado e a pessoa deve estar com a versão física do documento em mãos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

gov.br governo federal serviços

Relacionadas

Mais lidas