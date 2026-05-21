Recuperar conta no gov.br ficou mais fácil; veja o que muda no portal

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O gov.br, portal do Governo Federal que reúne serviços digitais para a população, terá uma série de mudanças a partir desta quinta-feira, 21, que prometem simplificar a recuperação de contas na plataforma. De acordo com o Governo, a medida busca ajudar principalmente pessoas que perderam ou trocaram de celular.

A partir de agora, será possível cadastrar um e-mail específico apenas para a recuperação da conta.

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Anteriormente, esse processo podia levar até três dias. Com a mudança, a retomada do acesso ao gov.br poderá ser feita "em minutos", explicou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Como fazer?

O cadastro do e-mail de recuperação só estará disponível para usuários que ativarem a verificação em duas etapas, que também pode ser chamada de autenticação de dois fatores.

Com o recurso ativado, o acesso só é liberado depois que o usuário insere a senha e um segundo fator de autenticação, que geralmente aparece no momento do login. Em alguns serviços, esse código pode ser obtido por meio de um aplicativo de autenticação ou de uma notificação enviada para um dispositivo confiável, por exemplo.

No caso do gov.br, o código de verificação em duas etapas é gerado no próprio aplicativo do governo.

Além disso, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos destaca que outra forma de recuperar a conta é usando a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Para utilizar essa opção, o aplicativo do gov.br precisa estar atualizado e a pessoa deve estar com a versão física do documento em mãos.