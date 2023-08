Vítima de acidente em academia mantém esperança em voltar a andar

O motorista de aplicativo Regilânio da Silva, de 42 anos, se mantém otimista e esperançoso acerca da possibilidade de voltar a andar após o grave acidente que sofreu na última sexta-feira, 4, em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele deve receber alta do hospital ainda nesta quinta-feira, 10.

Mesmo com a realização da cirurgia, a previsão médica é de 1% para recuperação dos movimentos nas pernas. Regilânio teve lesões na coluna ao ser atingido por um aparelho com 150 quilos na academia em que frequentava.

"Agora ele tá bem, a família procura animá-lo, ele bem alto-astral, ainda sente muitas dores, a única reclamação dele é das dores, mas com um alto-astral ótimo [...] Ele acredita que vai voltar a andar, mesmo os médicos dizendo que a chance é de 1%. Ele mantém a esperança e o otimismo", disse a irmã dele, Maria Aparecida da Silva, em entrevista ao site.

Ainda segundo a familiar, Regilânio agradeceu pelas orações e doações que recebeu ao longo da semana. A família dele realizou uma campanha para ajudar nos custos da cirurgia e do tratamento.

"Estou aqui para falar um pouquinho. Estou agradecido, realmente, a vocês, por tudo que estão fazendo. Agradeço do fundo do coração as doações e orações", disse.

Ainda de acordo com a publicação, o neurocirurgião José Correia Júnior, que participou da cirurgia, informou que Regilânio já consegue sentar e se alimentar sentado, mas continua paraplégico.

"O paciente encontra-se bem, otimista. Ele está em fisioterapia intensiva, com reabilitação motora, mobilidade no leito, ativa e passivamente. Essa mobilidade é fundamental para o início do estímulo neurológico", explicou.