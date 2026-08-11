Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Você pagaria uma viagem só para dormir? Entenda o turismo do sono

Viajantes estão optando por pacotes para descansar em hotéis de luxo

Franciely Gomes
Por
Imagem ilustrativa da imagem Você pagaria uma viagem só para dormir? Entenda o turismo do sono
Foto: Reprodução/Freepik

Nem só de festas, bebidas e agitação sobrevivem as viagens de férias. Nos últimos anos tem crescido uma tendência de busca por bem-estar e tranquilidade durante estadias em hotéis e resorts, chamada de turismo do sono.

A viagem tem o objetivo de melhorar a qualidade do descanso, com espaços voltados para experiências de higiene do sono, garantindo uma noite completa de repouso pleno.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As acomodações visam garantir conforto para os viajantes que procuram desacelerar, fugir da rotina estressante e manter um equilíbrio físico e emocional. Dentre as opções disponibilizadas pelos hotéis estão quartos silenciosos com cortinas de blackout total, isolamento acústico, aromaterapia e menus personalizados de travesseiros

Alguns espaços também oferecem programações com sessões de terapias relaxantes, yoga e meditação. Além de banquetes com alimentos saudáveis e com propriedades calmantes.

Leia Também:

BRASIL

Multas de radares escondidos e não sinalizados podem ser anuladas
Multas de radares escondidos e não sinalizados podem ser anuladas imagem

BRASIL

Multas de radares escondidos e não sinalizados podem ser anuladas; entenda
Multas de radares escondidos e não sinalizados podem ser anuladas; entenda imagem

POLÍCIA

Servidor de Câmara Municipal desvia R$ 185 mil para gastar com bets e é condenado
Servidor de Câmara Municipal desvia R$ 185 mil para gastar com bets e é condenado imagem

Hotéis relaxantes no Brasil

A tendência do turismo do sono vem crescendo significativamente nos últimos meses. Estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já contam com resorts voltados especificamente para a modalidade.

Sua chegada em solo brasileiro chegou a partir de um estudo conduzido pelos curadores da CiaDoSono, marca referência nacional em tecnologia do sono desde 1987.

Segundo informações divulgadas pela Cia, foi realizada uma análise do movimento global Sleep Tourism para o desenvolvimento de um modelo que integra hospitalidade, ciência e experiência prática.

“Uma inovadora iniciativa que combina a expertise da CiaDoSono em produtos de sono de alta qualidade com a crescente tendência do Turismo Do Sono”, diz o site oficial do Turismo do Sono no Brasil.

Benefícios e investimento

Com duração de alguns dias, os programas unem acompanhamento individualizado e práticas terapêuticas. O investimento possui um valor inicial de R$ 1 mil a diária, podendo ficar mais caro a depender do local.

Grandes redes internacionais cobram valores elevados por pacotes que incluem monitoramento médico e de ondas cerebrais, com garantia de relaxamento e continuidade da qualidade do sono após a estadia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bem-estar em viagens experiências de higiene do sono hotéis relaxantes saúde e descanso terapias relaxantes turismo do sono

Relacionadas

Mais lidas