Você pagaria uma viagem só para dormir? Entenda o turismo do sono

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Nem só de festas, bebidas e agitação sobrevivem as viagens de férias. Nos últimos anos tem crescido uma tendência de busca por bem-estar e tranquilidade durante estadias em hotéis e resorts, chamada de turismo do sono.

A viagem tem o objetivo de melhorar a qualidade do descanso, com espaços voltados para experiências de higiene do sono, garantindo uma noite completa de repouso pleno.

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As acomodações visam garantir conforto para os viajantes que procuram desacelerar, fugir da rotina estressante e manter um equilíbrio físico e emocional. Dentre as opções disponibilizadas pelos hotéis estão quartos silenciosos com cortinas de blackout total, isolamento acústico, aromaterapia e menus personalizados de travesseiros

Alguns espaços também oferecem programações com sessões de terapias relaxantes, yoga e meditação. Além de banquetes com alimentos saudáveis e com propriedades calmantes.

Hotéis relaxantes no Brasil

A tendência do turismo do sono vem crescendo significativamente nos últimos meses. Estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já contam com resorts voltados especificamente para a modalidade.

Sua chegada em solo brasileiro chegou a partir de um estudo conduzido pelos curadores da CiaDoSono, marca referência nacional em tecnologia do sono desde 1987.

Segundo informações divulgadas pela Cia, foi realizada uma análise do movimento global Sleep Tourism para o desenvolvimento de um modelo que integra hospitalidade, ciência e experiência prática.

“Uma inovadora iniciativa que combina a expertise da CiaDoSono em produtos de sono de alta qualidade com a crescente tendência do Turismo Do Sono”, diz o site oficial do Turismo do Sono no Brasil.

Benefícios e investimento

Com duração de alguns dias, os programas unem acompanhamento individualizado e práticas terapêuticas. O investimento possui um valor inicial de R$ 1 mil a diária, podendo ficar mais caro a depender do local.

Grandes redes internacionais cobram valores elevados por pacotes que incluem monitoramento médico e de ondas cerebrais, com garantia de relaxamento e continuidade da qualidade do sono após a estadia.