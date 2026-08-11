Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Multas de radares escondidos e não sinalizados podem ser anuladas; entenda

Equipamentos de fiscalização devem ser instalados em locais visíveis aos motoristas

Gustavo Zambianco
Por
Radar de velocidade
Radar de velocidade - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

-As multas registradas por radares de velocidade escondidos, não sinalizados previamente ou camuflados, poderão ser anuladas caso o Projeto de Lei 2364/26, apresentado nesta segunda-feira, 10, for aprovado.

A proposta em questão visa tornar obrigatória a instalação dos respectivos equipamentos de vigilância em locais visíveis aos condutores, com o objetivo de estabelecer maior transparência na fiscalização.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O texto de autoria do deputado André Fernandes (PL-CE) argumenta que a fiscalização deve ter caráter educativo.

“O radar escondido não é instrumento de segurança para o motorista, é armadilha”, afirmou o deputado.

Próximos passos para a aprovação da lei

Agora, o projeto será analisado em caráter conclusivo pelo Congresso e, depois disso, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Na prática, caso a proposta seja aprovada da forma como está, uma multa registrada por um radar que não cumpre essas exigências poderá ser considerada inválida.

O texto pretende incluir as novas determinações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Radar de velocidade
Radar de velocidade - Foto: SHIRLEY STOLZE

O que acontece com as multas atualmente?

A apresentação do projeto não significa que as multas aplicadas por radares escondidos estejam automaticamente anuladas, já que as regras atuais seguem valendo enquanto a proposta tramita no Congresso Nacional.

Atualmente, a fiscalização de velocidade é regulamentada pela Resolução nº 798/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece regras para a instalação e utilização dos aparelhos.

No momento, os radares podem ser fixos ou portáteis, mas devem obedecer a uma série de requisitos para que as infrações registradas sejam válidas.

Leia Também:

POLÍCIA

Servidor de Câmara Municipal desvia R$ 185 mil para gastar com bets e é condenado
Servidor de Câmara Municipal desvia R$ 185 mil para gastar com bets e é condenado imagem

TRÊS IRMÃOS

Com milhões em dívidas, Justiça decreta falência de gigante dos móveis
Com milhões em dívidas, Justiça decreta falência de gigante dos móveis imagem

ALERTA

Motoristas com mais de 70 anos podem perder CNH
Motoristas com mais de 70 anos podem perder CNH imagem

Situação dos tipos de radares

Fixos

Com a possível aprovação do PL, os radares fixos devem ser instalados em um local definido a partir de um levantamento técnico; enquanto isso, a via precisa ter uma sinalização indicando o limite de velocidade permitido.

Somado a isso, a resolução também proíbe a utilização de equipamentos, dispositivo registrador de imagem, para a fiscalização de excesso de velocidade.

Radar de velocidade
Radar de velocidade - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Portáteis

Já os radares portáteis devem ser utilizados por uma autoridade de trânsito ou agente uniformizado e não podem ser instalados de forma dissimulada.

Com a possível nova lei, tanto o equipamento quanto o responsável pela operação devem estar plenamente visíveis aos motoristas. Somado a isso, há critérios para definir os trechos em que esse tipo de fiscalização pode ser realizado.

Radar de velocidade móvel
Radar de velocidade móvel - Foto: PRF / Divulgação

Alterações no CTB

O Projeto de Lei busca incluir no próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a obrigação de que esses equipamentos estejam visíveis.

Vale lembrar que as infrações por excesso de velocidade no trânsito têm diferentes punições, variando de acordo com quão acima da velocidade permitida o motorista estava.

Conforme o CTB, tais infrações possuem as seguintes penalidades:

  • Velocidade superior à máxima em até 20% - Infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira de Habilitação (CNH).
  • Velocidade superior à máxima entre 20% e 50% - Infração grave, com punição financeira de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.
  • Velocidade superior à máxima em mais de 50% - Infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir de 2 a 8 meses. Caso o infrator seja reincidente em um período de 1 ano, a punição passa para 8 a 18 meses.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Multa de Trânsito projeto de lei radar de velocidade

Relacionadas

Mais lidas