Whey de marca famosa é suspenso pela Anvisa; entenda

Anvisa suspende whey de maca famosa por contaminação - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a suspensão da distribuição, comercialização e uso do lote 23224 do Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó, no sabor chocolate, da Piracanjuba para todo o Brasil, nesta sexta-feira, 06.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada baseada em resultados positivos para contaminação. Um laudo apontou que o lote está contaminado com a bactéria Staphylococcus aureus, contendo uma concentração de 7,2 x 10² UFC/g, passando do limite permitido pela legislação sanitária brasileira.

A presença grande da bactéria pode apresentar um risco à saúde, principalmente por conta da sua capacidade de produzir toxinas que possam causar uma intoxicação alimentar. Por isso, o lote será recolhido como uma medida de proteção à saúde pública.

O que fazer se comprou um produto desse lote?

Os consumidores que compraram um produto do lote 23224 são orientados a interromper imediatamente o consumo e entrar em contato com os canais de atendimento do fabricante, para que recebam informações do recolhimento e reembolso.

Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó suspenso pela Anvisa | Foto: Reprodução | Piracanjuba

A Anvisa destacou que o produto em questão, quebra diversas normas sanitárias, incluindo o Decreto-Lei nº 986/1969, a Portaria SVS/MS nº 326/1997, a Resolução RDC nº 724/2022 e a Instrução Normativa nº 161/2022.