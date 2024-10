Youtuber brasileiro que lutava contra câncer, morre aos 35 anos em Portugal

Klenion Livio produzia conteúdos de tecnologia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O youtuber brasileiro Klenion Livio, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira, 11, em Portugal, onde vivia. Dono do canal K Tech, onde falava sobre as novidades do mundo da tecnologia para mais de 1 milhão de inscritos, Klenion vinha lutando contra um câncer agressivo, mas não resistiu.

A notícia de seu falecimento foi comunicada pelo influenciador Rodrigo Vaz, que era amigo de Klenion e acompanhava de perto a luta do youtuber. “Vinha sofrendo muito. Muito cansado, muitas dores, muita falta de ar. Realmente é um descanso para ele”, afirmou Vaz.

Em fevereiro, Klenion compartilhou com seus fãs o diagnóstico de rabdomiossarcoma, um câncer raro e agressivo que afeta os músculos esqueléticos. Cerca de um mês depois, a comunidade brasileira de jornalistas e produtores de conteúdo de tecnologia se mobilizou para apoiar Klenion, produzindo e postando vídeos no canal dele a fim de manter o engajamento e manter a sua única fonte de renda.

Uma vaquinha chegou a ser criada e contou com mais de 10 mil apoiadores, arrecadando cerca de R$ 374 mil. Apesar de um intenso tratamento médico na tentativa de vencer a doença, ele deixou uma esposa e duas filhas.

Com o falecimento de Klenion, o futuro do canal K Tech é incerto. No entanto, a comunidade de tecnologia demonstra que o canal pode ter um futuro promissor. Companheiros e amigos já mostram interesse em colaborar, assegurando que ele siga sendo uma rica fonte de informações para os inscritos.