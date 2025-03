Afrocidade agita Centro Histórico e traz Marina Sena para a festa

Afrocidade agita Carnaval com Marina Sena - Foto: Silvânia Nascimento | AG. A TARDE

A potência do grupo Afrocidade, que traz nas suas canções uma mistura de ritmos como pagode, funk, rap e reggae, estremeceu a Praça Municipal de Salvador, na tarde deste sábado, 1, durante apresentação que integra a programação do Carnaval do Centro Histórico.

De origem da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a banda incentiva a valorização da cultura afro e provoca, por meio das músicas, questões sociais como desigualdade e consciência racial. A força da percussão atrelada ao estilo musical do grupo - que consegue abraçar e representar um público diverso - tem levado o grupo a alcançar longos horizontes. "A musica é nossa alma, o tambor é nossa alma, nosso coração", disse o vocalista da banda.

A cantora Marina Sena também participou de parte do show e subiu ao palco cantando a música 'Ai que delícia o verão'. A mineira, que é considerada um dos maiores nomes da música pop nacional da atualidade, também se apresenta segunda-feira, 3, em um camarote no circuito Dodô (Barra/Ondina).