Ambulantes transformam suas vidas com o carnaval de Salvador

Rita de Cássia Melo, conhecida como Negona Di Boa, ambulante que trabalha no Carnaval - Foto: Divulgação

Para muitos ambulantes que trabalham durante o Carnaval de Salvador, o momento não é só de folia, mas também é uma oportunidade de crescer na vida.

Um dos exemplos dessas pessoas que trabalham enquanto a folia esta acontecendo é Rita de Cássia Melo, conhecida como Negona Di Boa.

“Trabalhar no Carnaval, Furdunço e Fuzuê representa muito para mim. Aqui, realizo sonhos. Graças a Deus, já troquei meu fogão, colchão, cama e agora quero reformar minha casa, bater uma laje, pagar um pedreiro. Tudo vem daqui. É na rua que consigo garantir uma renda melhor para minha família”, explica Rita.

Atualmente, ela recebe R$ 600 do Bolsa Família, porém durante o período das festas, ela fatura cerca de R$ 7 mil. “O que eu ganho aqui de lucro é maravilhoso. Com Fuzuê, Furdunço e Carnaval, consigo esse valor. É uma correria que vale para o ano todo!”, comemora.

Esse impacto positivo no dia a dia dos trabalhadores informais é um dos objetivos do Projeto Bora Ambulantes, iniciativa da Ambev em parceria com a Prefeitura de Salvador. O programa oferece formação, renda e trabalho, garantindo oportunidades e qualidade de atendimento para os foliões.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, Mila Paes, reforçou a importância do investimento privado para viabilizar a festa e impulsionar a economia local. Durante sua visita ao Camarote Brahma Salvador, na noite desta sexta-feira (28), ela destacou o impacto do patrocínio de grandes marcas, como a Ambev, na organização do evento e no suporte aos trabalhadores.

“O Carnaval é um grande exemplo de como o patrocínio pode ter um impacto real na cidade. Desde que grandes marcas passaram a investir na festa, Salvador consegue destinar recursos públicos para quem mais precisa. Temos programas de acolhimento para os filhos de ambulantes, suporte para catadores e infraestrutura de saúde e segurança. Os patrocinadores ajudam a equilibrar essa conta. O investimento privado é essencial para gerar oportunidades e empregos. Só no ano passado, cerca de 62 mil pessoas foram empregadas diretamente durante o Carnaval”, destacou a secretária.

Mila Paes também enfatizou o diferencial da Ambev como patrocinadora do Carnaval, destacando o impacto positivo da Brahma na profissionalização dos ambulantes.

“O que percebemos é uma melhoria significativa na qualidade do serviço dos ambulantes e trabalhadores do circuito. Isso é resultado de um trabalho consistente da marca, que, ao longo dos anos, tem fortalecido essa relação e elevado o nível de atendimento ao folião”, finalizou.