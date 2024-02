Após polêmicas, Saltur confirma Ara Ketu no carnaval de Salvador | A TARDE

Após publicar uma carta aberta anunciando a desistência do Carnaval de Salvador, a banda Ara Ketu foi confirmada pela Prefeitura na festa.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Empresa Salvador Turismo (Saltur), vinculada ao órgão municipal, disse que a participação do Ara Ketu foi garantida para a quinta-feira, 8, no circuito Dodô.

“A Prefeitura de Salvador tem o máximo respeito a Banda Ara Ketu e mantém conversa permanente com os representantes da banda, para que façam parte da programação do Carnaval 2024”, diz o comunicado enviado à reportagem.

No entanto, também em conversa com o Portal, a assessoria do Ara Ketu disse que ainda não há nada acertado. "Houve uma procura da Prefeitura para retomar a conversa, mas não há nada definido".

"Houve uma procura da Prefeitura de Salvador para retomar a conversa com o Ara Ketu após a manifestação da banda, mas não há nada definido. Conversaremos com os representantes visando a resolução da situação e ressaltamos que trabalharemos com transparência com os fãs e a imprensa", informou a banda.