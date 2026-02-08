Menu
CARNAVAL
FOLIA

Banho de Mar à Fantasia colore a Ladeira da Preguiça no pré-Carnaval

Evento tradicional antecede a festa popular nas ruas de Salvador

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/02/2026 - 16:37 h

Evento tradicional antecede a festa popular nas ruas de Salvador
Evento tradicional antecede a festa popular nas ruas de Salvador -

Abrindo alas para o Carnaval, o Banho de Mar à Fantasia arrastou uma multidão de foliões na manhã deste sábado, 8, na Ladeira da Preguiça, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

Tradicional na programação que antecede a festa popular, o evento é uma manifestação cultural que colore as ruas da cidade com fantasias criativas e irreverentes, reunindo moradores e visitantes em clima de celebração.

“É a celebração contínua de uma memória que pertence ao povo da Ladeira da Preguiça e de toda Salvador. Quando a comunidade ocupa o território, celebra suas raízes e reafirma sua centralidade na cultura da cidade”, afirma Nilma Santos, coordenadora de comunicação do Banho de Mar à Fantasia.

Durante a festa, o público desce a ladeira em cortejo até o mar. Segundo a coordenadora, o momento simboliza um ato de “purificação” para o Carnaval.

Banho de Mar a Fantasia
Banho de Mar a Fantasia | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Além do Banho de Mar à Fantasia, outros eventos também antecedem a festa popular, como os bloquinhos de Santo Antônio Além do Carmo e o movimento Palhaços do Rio Vermelho, reconhecidos em 2026 como parte da campanha Carnaval da Bahia.

O Carnaval de Salvador começa oficialmente no dia 12 de fevereiro e segue até o dia 18, com atrações e bloquinhos espalhados por toda a cidade.

