Banho de Mar à Fantasia colore a Ladeira da Preguiça no pré-Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Evento tradicional antecede a festa popular nas ruas de Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Abrindo alas para o Carnaval, o Banho de Mar à Fantasia arrastou uma multidão de foliões na manhã deste sábado, 8, na Ladeira da Preguiça, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

Tradicional na programação que antecede a festa popular, o evento é uma manifestação cultural que colore as ruas da cidade com fantasias criativas e irreverentes, reunindo moradores e visitantes em clima de celebração.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É a celebração contínua de uma memória que pertence ao povo da Ladeira da Preguiça e de toda Salvador. Quando a comunidade ocupa o território, celebra suas raízes e reafirma sua centralidade na cultura da cidade”, afirma Nilma Santos, coordenadora de comunicação do Banho de Mar à Fantasia.

Banho de Mar a Fantasia | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Banho de Mar a Fantasia | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Banho de Mar a Fantasia | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Banho de Mar a Fantasia | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Durante a festa, o público desce a ladeira em cortejo até o mar. Segundo a coordenadora, o momento simboliza um ato de “purificação” para o Carnaval.

Banho de Mar a Fantasia | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Além do Banho de Mar à Fantasia, outros eventos também antecedem a festa popular, como os bloquinhos de Santo Antônio Além do Carmo e o movimento Palhaços do Rio Vermelho, reconhecidos em 2026 como parte da campanha Carnaval da Bahia.

O Carnaval de Salvador começa oficialmente no dia 12 de fevereiro e segue até o dia 18, com atrações e bloquinhos espalhados por toda a cidade.