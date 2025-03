Bell Marques doa R$ 6 mil a ambulantes após quebra de isopor

Baiano ajudou duas ambulantes no circuito - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O cantor Bell Marques interrompeu o desfile do seu bloco ‘Vumbora’ nesta sexta-feira, 28, no circuito Dodô (Barra/Ondina) para ajudar dois ambulantes que tiveram suas caixas de isopor quebradas durante sua apresentação.

Em meio ao desespero dos trabalhadores com a situação, a voz de “Selva Branca”, “Se me Chamar Eu Vou”e “Menina Me Dá Seu Amor” desembolsou R$ 6 mil para ajudá-los a resgatar a mercadoria perdida.

"Vocês vão na porta do trio, que a gente vai dar R$ 3 mil para menina e R$ 200 para o rapaz, porque mulher tem que receber mais. Você vai receber R$ 3 mil e a menina também", disse o cantor.

Na ocasião, o baiano pediu para que os ambulantes distribuíssem as bebidas que sobraram com os cordeiros do seu bloco. "Está bom para vocês? Agora sobrou uma caixa de cerveja aí, né? Dê para os cordeiros do Bloco Vumbora", afirmou.

Este é o segundo dia que o ex-chiclete com banana se apresenta no Carnaval de Salvador. O artista iniciou o seu desfile na tarde desta sexta, cantando os antigos hits da banda, a qual fez parte até 2013.