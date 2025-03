Bell Marques empurra foliões no Circuito Dodô

Bell Marques - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Bell Marques deu início ao desfile do trio elétrico 'Vumbora' no terceiro dia oficial do Carnaval de Salvador, neste sábado (1º), no Circuito Dodô (Barra/Ondina).

Para aquecer a folia, o cantor abriu a apresentação com o hit "Dê um grito aí", causando euforia nos foliões.

Durante o show, Bell fez uma viagem nostálgica pelos maiores sucessos do Chiclete com Banana, incluindo clássicos como 'É Festa', 'Saia Rodada' e 'Marcha do Remador', que garantiram a animação da multidão.

Carnaval de Salvador Ao Vivo

