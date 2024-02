Caetano Veloso marca presença na saída do Ilê Aiyê: 'Beleza pura' | A TARDE

O cantor Caetano Veloso marcou presença na sede do Ilê Aiyê, a Senzala do Barro Preto, localizada no bairro do Curuzu, para acompanhar a saída do grupo no Carnaval de Salvador, neste sábado, 10.

"Essa maravilha que é subir essa ladeira e encontrar a beleza pura. Dei um abraço e um beijo sagrado nela [Rainha do Ilê]. Benza Deus, eu vim subir a ladeira e estou aqui ao lado da deusa", diz o cantor.



O cantor baiano chegou ao lado da esposa Paula Lavigne e do secretário de cultura da Bahia, Bruno Monteiro. Neste sábado, o Ilê Aiyê inicia sua participação na folia celebrando os 50 anos do primeiro bloco afro do Brasil.

A saída conta também com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário municipal da Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, a deputada estadual, Olívia Santana, a secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Ângela Guimarães e o vereador Silvio Humberto.

