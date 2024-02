Calcinha Preta é atração do Carnaval de Mucuri nesta segunda | A TARDE

O Carnaval de Mucuri segue nesta segunda-feira, 12, com show de Calcinha Preta. A folia acontece tanto na Arena Praia da Barra, principal estrutura, quanto em trios e blocos que desfilam pelas ruas centrais da cidade.

Em torno na Arena Praia da Barra foram instaladas estruturas estratégicas visando total funcionamento da segurança pública, através da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Salva-Vidas, segurança patrimonial.

As equipes da assistência social, SAMU, equipes de limpeza, equipes de saúde e os hospitais também estão prontos para qualquer emergência.

Na abertura, na sexta-feira, 9, uma multidão na Arena Praia da Barra curtiu o show do rei do reggae nacional, Edson Gomes, que levou sucessos dos seus 50 anos de carreira.

No sábado, 10, o agito ficou por conta dos Barões da Pisadinha. No domingo, 11, Parangolé e Piseiro do Barão fizeram a alegria dos foliões. O encerramento, na terça-feira, 12, ficará com o Lambasaia.