Acompanhada das 'Sheilas', Carla Perez anima criançada no Campo Grande

A chuva não atrapalhou a curtição do público mirim que seguiu atrás do trio da cantora Carla Perez, que saiu na Pipoca Doce no circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira, 20. Ela ainda chamou para o trio o marido, Xanddy Harmonia.

A cantora destacou o desafio de sair nos carnavais para fazer a folia com as crianças no circuito. As dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello também ‘quebraram as cadeiras’ na festa momesca infantil.

“A gente às vezes pensa em desistir, não é fácil. Mas a gente segue por causa de vocês [foliões]. E gostaria de chamar uma pessoa mais que especial para subir no trio [Xanddy]", disse Carla Perez, ao anunciar o marido.

Já no trio, Xanddy destacou as virtudes de Carla Perez e pediu para o público homenagear a esposa. Logo depois, ele caiu na folia com os pequenos que acompanhavam o trio. O artista ainda cantou a música "Vamo ou bora?", aposta do Carnaval com a cantora Ivete Sangalo.

"A gente sabe o carinho e o quanto significa para você estar aqui, com sua pipoca. Você é uma leoa, uma guerreira, uma gigante. E quero palmas para essa mulher linda que eu tenho", disse o cantor.

A foliã Roberta Reis, que é neo design, trouxe a filha, a Mila Reis, de quatro anos, para acompanhar a Pipoca Doce. Este é o primeiro Carnaval da pequena foliã.

"O primeiro Carnaval dela. E ela acordou animada para a avenida. Eu tinha o costume de ir para blocos infantis quando criança, então é um prazer colocar essa tradição para ela também", disse Roberta.

O instrutor de boxe Ricardo Lima também levou o filho Ravi, de quatro anos, para aproveitar a folia. Ele foi acompanhado da esposa Clene Xavier, que é auxiliar de cabeleireira.

"É legal ter um espaço desses, voltado para as crianças. Assim elas podem aproveitar com segurança, com atrações que são voltadas para esse público", disse o instrutor.

Chuva não atrapalhou a curtição do público mirim | Foto: Ag. A TARDE

Chuva não atrapalhou a curtição do público mirim | Foto: Ag. A TARDE

Chuva não atrapalhou a curtição do público mirim | Foto: Ag. A TARDE