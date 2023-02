Ambulante melhora vendas após afirmar querer sair da casa da sogra

Adepto de uma estratégia de vendas em que usa um cartaz para chamar atenção dos foliões no Circuito Dodô (Barra/Ondina) do Carnaval de Salvador, o ambulante Márcio Souza, 39 anos, disse ter conseguido melhorar as suas vendas após escrever que quer sair da casa da sogra.

"Coloquei uma placa 'Aceito Pix' e ninguém comprou. Com essa placa, além de melhorar as vendas, já tirei mais de 70 fotos. Tem quem nem compre bebidas comigo, mas me dê o dinheiro pela criatividade da placa", disse Márcio ao Portal A TARDE.

Nascido na cidade pernambucana de Petrolina e morador de Juazeiro, Márcio vem ao Carnaval de Salvador há 14 anos e criou uma espécie de personagem, que tem o apelido de "Boy Corno", tem três esposas que o traem e uma sogra com quem mora junto. No seu cartaz, tem escrito "Vendo Brahma para não morar na casa da minha sogra", junto a um número de telefone.

O ambulante disse que, apesar da brincadeira sobre ser traído, é preciso sempre defender as mulheres de qualquer tipo de violência. "É bom ser corno, não tem nada melhor. Mas as mulheres estão em primeiro lugar. Tem homem que se acha dono da mulher, mas nenhuma mulher tem dono", discursa.