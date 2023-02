"Bahia mora no meu coração", diz Beto Barbosa no Carnaval de Salvador

O cantor Beto Barbosa animou o público no circuito Osmar, no Campo Grande, no quinto dia do Carnaval de Salvador. Nesta segunda-feira, 20, a lambada garantiu a alegria de quem escolheu o circuito para curtir a folia.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor disse que o Carnaval da capital baiana, bem como as festas que acontecem no estado, têm lugar especial em seu coração.

"A Bahia tem lugar mais que especial. E a minha música é para diferentes faixas de idade. Ela continua alegrando as pessoas hoje, assim como alegrava há 20, 30 anos. É uma alegria está aqui e receber o carinho do público", disse Beto Barbosa.

No repertório, cantado em palco montado na avenida, o artista trouxe sucessos da carreira, a exemplo de "Adocica". O cantor ainda cantou outros ritmos, como o hit "Tem Cabaré essa noite", do cantor Nattan, e "Sonífera Ilha", dos Titãs.