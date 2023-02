Baiana System arrasta multidão com Navio Pirata no Campo Grande

A galera precisou aguardar três horas para acompanhar a exibição da banda Baiana System, que desfilou no circuito Osmar, no Campo Grande, neste domingo, 19, de Carnaval em Salvador. Apesar da demora, o público que lotou a Avenida para acompanhar o grupo mostrou que não estava cansado e protagonizou belas imagens para quem acompanhava o Navio Pirada dos camarotes.

Pulando na pipoca, um grupo de amigos conversou com o Portal A TARDE e contou sobre a emoção de curtir a Baiana System em mais uma apresentação comandada pelo músico Russo Passapusso.

"Foi muito bom, muito bom de verdade. O melhor é que não vê ninguém brigando, empurrando. É tipo a galera se abraçando, brincando. No momento que o povo gritou 'é só amor, é só amor', tudo ótimo", disse Rodrigo Santos, de 20 anos.

"Uma energia maravilhosa. Teve aquela questão em que a cultura estava em alta, todo mundo dançando, teve a questão também das rodas, a gente fez muitas rodas e estava todo mundo se divertindo. Perfeito esse ano", completou Guedes, de 25 anos.

Foliões elogiam pipoca do Baiana System | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE

Ainda neste domingo, 19, trios com as bandas Parangolé, Oh Polêmico e Timbalada são esperados. Mais cedo, o grupo Mudei de Nome animou a pipoca no Campo Grande. Alinne Rosa e Tierry também estão confirmados entre as atrações.