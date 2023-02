Bell Marques recebe Paula Fernandes em desfile do ‘Vumbora’ na Barra

Em clima de fim de tarde no Carnaval de Salvador, o cantor baiano Bell Marques saiu com o Bloco Vumbora no Farol da Barra, neste sábado, 18. O artista recebeu a cantora Paula Fernandes em cima do trio, que disse “estou realizando um sonho”.



Na saída do Farol, os dois artistas iniciaram o desfile cantando as músicas “Flutuar” e “Pássaro de Fogo”, maior sucesso da cantora sertaneja.

“Bem vinda a Salvador, esse mundo fantástico da alegria da Bahia. Fiquei muito feliz por você trazer sua canção”, comentou Bell Marques. “Estou toda arrepiada”, respondeu a cantora.

Bell e Paula Fernandes também cantaram “Evidências”, composição de Chitãozinho e Xororó, junto com o influencer Carlinhos Maia e o companheiro Lucas Guimarães.

“Essa música representa muito o casamento deles. São queridos amigos, queridas pessoas. Parabéns a vocês”, disse o cantor baiano.