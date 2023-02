Bruno Reis comemora grande participação popular no carnaval do Centro

O prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União), comemorou o sucesso do carnaval do Circuito Osmar que, segundo ele, "tem a maior participação popular dos últimos tempos".

Bruno visitou o Camarote da Câmara Municipal de Salvador na tarde deste domingo,19, e conversou com o Portal A TARDE sobre as renovações do carnaval do Centro Histórico de Salvador.

"Fizemos uma campanha linda para a galera colar no centro e estamos tendo uma resposta superpositiva. Muita gente hoje, com diversos artistas de peso, que nós mobilizamos aqui para o centro. Está vindo aí outras atrações! Graças a Deus esse novo reposicionamento do centro tem a maior participação popular dos últimos anos", comemorou o prefeito.

O chefe do executivo da capital falou dos circuitos alternativos da festa momesca.

"São mais de três milhões de pessoas nos sete circuitos e nos 10 bairros das três Ilhas. Tudo funcionou bem ontem. Fizemos uma reunião de manhã pra avaliar toda a operação, que foi um verdadeiro sucesso e estamos chegando aí ao quarto dia. Com fé em Deus tudo vai ocorrer bem e vamos fazer mais uma noite linda de festa", projetou.

Questionado sobre qual seria a Música do Carnaval 2023, o prefeito se esquivou de manifestar uma preferência e disse que a escolha será feita pelo povo.



"Temos pelo menos seis músicas. É a eleição mais disputada da história das músicas do Carnaval. O prefeito vai deixar o povo escolher e a que o povo escolher é a que o prefeito vai votar", concluiu.