Claudia Leitte agita foliões no último dia de Carnaval

No sexto e último dia oficial do Carnaval de Salvador, Claudia Leitte animou os foliões ao som dos grandes sucessos durante a passagem no Circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta terça-feira, 21.

À frente do Largadinho, a artista celebrou o último dia de folia. Fãs de diversos estados seguiam colados ao trio, a exemplo do estudante de jornalismo, Matheus Santos, de 18 anos, que veio de Sergipe prestigiar a artista.

Matheus Santos é fã de Claudia Leitte | Foto: Rafaela Souza | Ag. A TARDE

"Para mim é uma grande emoção estar vivenciando o Carnaval de Salvador, que é incrível, ainda mais nesse bloco Largadinho, que me proporciona felicidade. Isso aqui é um sonho", disse.

"Sou fã de Claudia Leitte. Claudinha é amor, Claudinha é diversidade e ela me representa muito", completou o folião.