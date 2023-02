Coruja se destaca na avenida e Ivete arrasta uma multidão

O bloco Coruja se destacou mais uma vez no Carnaval em Salvador. Pilotado pela cantora Ivete Sangalo, o bloco desfilou no sábado e segunda deste Carnaval, puxando uma multidão de foliões do bloco e da pipoca.

Com sucessos da cantora, o Coruja se consagrou como um dos blocos mais bonitos do circuito Barra-Ondina (Dodô), além de contar com uma organização e infraestrutura completa oferecida ao folião.

No Instagram, a cantora celebrou a parceria: "Sobre ser feliz fazendo o que ama rodeada de pessoas que amo. Família, amigos e zamuris. Obrigada por tanto! Obrigada por me fazerem tão feliz e especial. A minha banda é meu alicerce forte dessa jornada. Minha equipe amada que faz com tanto amor cada coisa. A minha família que me fortalece com todo amor e os meus fãs tão especialmente amorosos . A música salva! A música transforma , a música eleva! Valeu @blococorujaoficial pela energia surreal de vcs!", escreveu ela.

O Coruja é o tradicional bloco que Ivete Sangalo desfila e esbanja sua beleza, carisma e talento. O público do Coruja é bastante alternativo e variado, onde em sua grande maioria encontramos fãs de vários cantos do Brasil e do mundo.

Em 2023, após dois anos sem Carnaval, o Coruja se consolidou como um dos principais blocos do Carnaval de Salvador.

Confira fotos da cantora no desfile de sábado: