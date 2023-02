Defesa Civil comemora ausência de graves ocorrências no Carnaval

Diferente do que ocorreu no sudeste do país, com as chuvas que causaram estragos em São Paulo, o carnaval de Salvador não registrou qualquer grave ocorrência causada pelas chuvas que também atingiram a capital baiana. O diretor da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macêdo, comemorou a ausência de problemas mais sérios.

"Carnaval com exceção do período onde tivemos fortes rajadas de vento na segunda-feira, 20, por exemplo, não tivemos nenhuma outra ocorrência que chamasse atenção. As pancadas de chuvas já haviam sido informadas para a população geral, mas graças a Deus nada igual com o que vem acontecendo em outros estados e cidades brasileiras", disse ao Portal A TARDE.

Sósthenes destacou a mobilização das equipes durante a folia que conseguiram sanar ocorrências menos graves na capital baiana.

"Tivemos ocorrências de pequeno porte, como deslizamentos de terra, porém nossas equipes estavam em regime ordinário em todos os bairros de Salvador e fora do circuito do Carnaval", finalizou.