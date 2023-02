Fabrizzio Muller diz que mobilidade do Carnaval foi um "sucesso"

O secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, disse ao Portal A TARDE que ações pensadas para o Carnaval, a exemplo do Expresso Salvador, ajudaram a escoar o fluxo nos momentos de saída de foliões dos circuitos. A declaração foi dada nesta terça-feira, 21, em presença do titular da pasta no Circuito Osmar, no Campo Grande.

De acordo Muller, o número de pessoas transportadas pelo Expresso Salvador já é maior do que o Carnaval de 2020, onde cerca de 103 mil pessoas foram transportadas, contra 70 mil usuários registrados no ano de referência, alta de 47%.

"É óbvio que existem algumas questões pontuais que acontecem por causa do grande movimento de pessoas no Carnaval de Salvador. Mas o que a gente notou foi o sucesso das medidas que foram aplicadas na cidade. Não é fácil este planejamento, mas a gente consegui montar uma estratégia mais assertiva", disse Muller.

O secretário ainda disse que a experiência com a volta do Carnaval de Salvador, após a pausa causada pela Covid-19, vai ajudar no planejamento das próximas festas de rua da cidade.